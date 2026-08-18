El Club Atlético en Roque Pérez por el Torneo de Basquetbol

Entre el sábado y el lunes pasado se disputaron los partidos de la cuarta fecha de los torneos de la Asociación de Basquetbol de Chivilcoy, de las categorías formativas masculinas, entre ellos, los desarrollados el lunes pasado en la ciudad de Roque Pérez, que recibió la visita de tres equipos del Club Atlético 9 de Julio, no presentando el local la división cadetes.

La jornada resultó exitosa para los equipos Nuevejulienses, que lograron ganar en los tres partidos disputados: en Mini basquet mixto, se impuso, luego de una primera parte con empate en 20 tantos, continuando la paridad en los dos parciales siguientes, hasta que en el último, Atlético logró un parcial de 10 a 1 para obtener una victoria final por 45 a 34.

Luego, en Infantiles, tras un primer parcial parejo, en el siguiente la visita fue muy superior, ganando 20 a 7, sacando una ventaja definitoria, que aumentó en los dos cuartos siguientes, para finalizar con un triunfo por 71 a 44.

Y en Juveniles, el partido fue muy parejo, con varias ausencias en el equipo de Atlético y con ambos con fuertes planteos defensivos, logrando disminuir la efectividad en los ataques del rival y así llegaron el tercer y último parcial con Roque Pérez ganado 27 a 25; a partir de allí, con un cierre no habitual, sobre todo por el bajo tanteador, el conjunto de nuestra ciudad convirtió un doble por intermedio de Gustavo Leal luego otro de Agustín Díaz y el mismo Leal, dos tiros libres, para finalizar el partido ganando por 31 a 27.

El equipo formó con J. De Miguel; T. Gandini; S. Hojman; G. Leal 14; F. Chuma; A. Díaz 2; A. Rodari 2; J.P. Belloni 9; J. Leal 2; y L. Rusillo 2. DT. Juan P. Merico, PF Andrés Pastori.

Cabe destacar, que si bien es diferente la cantidad de partidos disputados, en Juveniles el Club Atlético se ubica 3°, en Cadetes 6°, en Infantiles 2° y en Mini 4°, sobre trece equipos en cada categoría, excepto Juveniles que son nueve