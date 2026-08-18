Ecos del Dia del Niño organizado frente al Municipio

El domingo 16 de agosto se llevó adelante en Plaza Belgrano una jornada especial por el Día de la Niñez, organizada por las distintas áreas de la Municipalidad de Nueve de Julio, que reunió a niños, niñas y familias en una tarde de juegos, aprendizaje, arte, deporte y recreación.

La propuesta incluyó diferentes actividades lúdicas y recreativas, entre ellas inflables, espacios para pintar, juegos con pelotas, ta-te-ti y el tradicional juego del paquete, además de propuestas artísticas y recreativas para disfrutar en familia.

Uno de los ejes de la jornada fue utilizar el juego como herramienta de aprendizaje. En este sentido, se desarrollaron propuestas vinculadas al reciclaje y el cuidado del ambiente, la educación vial y la promoción de derechos, con la participación de distintas áreas municipales, entre ellas Gestión Ambiental, Tránsito y la Secretaría de Desarrollo Comunitario con propuestas del área de género y del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, también estuvieron presentes emprendedores locales, quienes acompañaron el evento con sus propuestas, sumándose a una actividad que promovió el encuentro y la participación comunitaria.

En el ámbito deportivo, el Club Atlético 9 de Julio contó con un espacio destinado a acercar el rugby a los más chicos y brindarles la posibilidad de conocer y experimentar esta disciplina. También participaron la Escuela de Skate 9 de Julio y el skatepark.

Asimismo, se sumaron Los Ruidosos del Oeste con un taller de percusión, Garage Dance Studio con una muestra de baile, y propuestas de acrobacia en tela, que aportaron exhibiciones y actividades para disfrutar al aire libre.

De esta manera, la celebración del Día de la Niñez ofreció una propuesta integral, donde el juego, el deporte, el arte y el aprendizaje se combinaron para generar un espacio de encuentro y disfrute para toda la comunidad.