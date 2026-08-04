Un ex ministro de salud de nación y provincia visito 9 de Julio

Durante la jornada de este lunes se llevo adelante en nuestra ciudad un Plenario de Salud de la cuarta sección electoral, organizado por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con la participación de referentes del ámbito sanitario, dirigentes políticos y representantes gremiales de distintos distritos de la Cuarta Sección Electoral, y que tuvo como figura central al ex ministro de salud de la Nacion y de la provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel Gollan.

El encuentro se desarrollo en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza, donde el ex funcionario de salud, tomo nota de lo expuesto por personal sanitario y donde inter actuó con profesionales, médicos, enfermeros y trabajadores del sector, además de gremios sindicales de la salud. Tambien asistieron legisladores del espacio político MDF, el intendente de Bragado, de Carlos Casares y Alberti.

Previo al encuentro político, Gollan visito el Hospital Julio de Vedia. En tanto que en dialogo con medios de prensa el facultativo se refirió a que hay una crisis que cruza al sistema privado de salud, y puso como ejemplo la ciudad de 9 de Julio, pero no es la única, hay 70 localidades de la provincia que están en la misma situación», apunto.

Según Gollan, las clínicas privadas están cerrando y toda la demanda termina recayendo sobre los hospitales públicos». Hoy de las aproximadamente 4.500 clínicas y sanatorios existentes en el país, más de 300 ya cerraron durante la actual gestión nacional, mientras que la enorme mayoría atraviesa serias dificultades económicas, aseguro según su visión.

Desde la organización local, informaron que el plenario tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio y análisis sobre la situación actual del sistema de salud, los desafíos que enfrenta el sector y las políticas públicas vinculadas a la atención sanitaria.