Un informe subraya que la produccion primaria de leche perdió tambos, y se concentra su escala productiva

La estructura primaria continuó atravesando un proceso de concentración durante julio. De acuerdo al Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), los registros oficiales mostraron menos explotaciones en actividad frente al año pasado, aunque con una mayor cantidad de vacas alojadas en cada una.

En comparación con junio, las unidades productivas retrocedieron 0,1% y las existencias bovinas disminuyeron 1,76%. Al contrastar con el mismo mes de 2025, las variaciones fueron de -2,48% y -0,048%, respectivamente.

En términos absolutos, el stock contabilizó 7.301 cabezas menos que doce meses atrás y 44.855 por debajo de julio de 2024. La evolución confirma que el cierre de establecimientos avanza a un ritmo considerablemente superior al ajuste del plantel lechero.

El promedio de tambos registrado entre enero y julio de 2026 resultó 2,6% inferior al correspondiente a igual tramo del año anterior. Como contrapartida, cada explotación reunió en julio un promedio de 171 vacas, frente a las 168 contabilizadas durante idéntico mes de 2025, lo que representó un incremento del 2,6%.

Fuente: Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA)

Concentración territorial y productiva

Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos agruparon el 90,9% de los tambos y el 95,6% de los animales. A su vez, los establecimientos con más de 500 ejemplares representaron apenas el 6,9% del total, pero concentraron el 29% del rodeo y aportaron más de un tercio de la leche.

Fuente: Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA)

En el otro extremo, las explotaciones con menos de 100 vacas conformaron el 33,4% de las unidades, reunieron solamente el 8,5% de las existencias y generaron menos del 10% del volumen nacional. De esta manera, entre 1988 y 2025, la cantidad de tambos descendió a una tasa anual promedio del 3,2%, mientras el sistema avanzó hacia estructuras de mayor dimensión.