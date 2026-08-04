El Hockey Masculino de Atletico 9 de Julio entre los tres mejores equipos de la provincia

Se disputó en la ciudad de Bahía Blanca el Torneo Provincial de Clubes campeones de Hockey de primera división, caballeros, con la organización de la Federación Bonaerense de Hockey, que convocó a todas las Asociaciones de la Provincia para participar en el certamen con los clubes campeones de 2025, entre ellos, la Asociación del Centro que fue representada por su ultimo campeón, el Hockey masculino del Club Atlético 9 de Julio.

Tomaron parte los campeones de las Asociaciones Bahiense: el Club Universitario; el de la Tandilense, el Club Uncas; de la Sudoeste, el Club de Pelota de Cnel. Pringles; y el Club Atlético, de nuestra ciudad.

En cuanto a la competencia se enfrentaron todos contra todos, sobresaliendo el conjunto de la asociación tandilense, que ganó todos sus partidos, pasando a la final frente a Universitario, al que se impuso por 3 a 1.

Por su parte el conjunto de Atlético 9 de Julio, compitio en la final por el tercer puesto y ganó ante el equipo de Cnel. Pringles por 1 a 0, lo que le permitió obtener medalla y la distinción para el Club, por haberse consagrado entre los tres mejores equipos masculinos de la Federación de Hockey de la Provincia de Buenos Aires.

Integraron el equipo del Club Atlético Diego Acosta, Valentín Alvarez, Marcos Asenjo, Gonzalo Cancelleri, Juan Cruz Castel, José Ignacio Gatica, Pedro Giretti, Benjamín González, Dante González, Juan Remigio Ledo, Manuel Mississián, Manuel Mogaburu (c), Ramiro Montini, Matías Rossi, Julio Rodríguez, Juan M. Rossi y Walter Soria. D.T. Gonzalo Cancelleri, A.T. Agusto Toledo y P.F. Pupi Rossi.