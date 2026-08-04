Respaldo: Otra Cámara frigorífica defiende el sistema del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina

A medida que van pasando los días, mas entidades van analizando el trabajo que impulsa por ley el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina – IPCVA -, entidad que días atrás fue foco de la mirada política una vez mas, en esta oportunidad con un proyecto de intención por parte del Ministerio de Modernización de la Nación, que pretende cambiar la financiación de obligatoria a voluntaria, y los serios problemas que acarrearía para la entidad conformada por productores y frigoríficos cárnicos, en proseguir con sus objetivos de promoción de un producto tan preciado como lo es la carne vacuna en el mundo.

Quien suma su respaldo al IPCVA es la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (CAFRISA), entidad que nuclea a más de 20 frigoríficos de consumo y exportadores de la provincia, y quien ha manifestado que «considera necesario expresar su posición respecto de las modificaciones propuestas al esquema de aportes al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.