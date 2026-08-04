Respaldo: Otra Cámara frigorífica defiende el sistema del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina
A medida que van pasando los días, mas entidades van analizando el trabajo que impulsa por ley el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina – IPCVA -, entidad que días atrás fue foco de la mirada política una vez mas, en esta oportunidad con un proyecto de intención por parte del Ministerio de Modernización de la Nación, que pretende cambiar la financiación de obligatoria a voluntaria, y los serios problemas que acarrearía para la entidad conformada por productores y frigoríficos cárnicos, en proseguir con sus objetivos de promoción de un producto tan preciado como lo es la carne vacuna en el mundo.
Quien suma su respaldo al IPCVA es la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (CAFRISA), entidad que nuclea a más de 20 frigoríficos de consumo y exportadores de la provincia, y quien ha manifestado que «considera necesario expresar su posición respecto de las modificaciones propuestas al esquema de aportes al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
«Desde nuestra institución entendemos que el IPCVA constituye una herramienta estratégica para toda la cadena de ganados y carnes, tanto por su aporte a la promoción de la carne argentina en los mercados internacionales como por sus actividades de investigación, capacitación, generación de información y promoción del consumo interno, por lo que consideramos conveniente preservar la capacidad operativa.
En este sentido, consideramos importante que cualquier modificación del sistema vigente sea analizada con una visión integral y sectorial, evaluando especialmente su impacto sobre las acciones que el Instituto desarrolla en beneficio de productores e industria. No debemos olvidar que el IPCVA, fue el resultado del trabajo y consenso de todas las entidades de la producción y la industria, que se materializado en la ley 25.507, y en la cual su conformación es publico privada, ya que participa el gobierno nacional y cuenta con controles de auditoria interna y externa, lo que da mayor transparencia al mismo.
Para los frigoríficos santafesinos, la promoción internacional, la apertura de nuevos mercados, la participación en ferias internacionales, la capacitación y el acceso a información confiable constituyen herramientas fundamentales para mejorar la competitividad y generar nuevas oportunidades.
CAFRISA conoce, además, por su propia experiencia institucional, la importancia de contar con organismos y espacios de representación sectorial con capacidad técnica y recursos suficientes. Durante estos años nuestra Cámara ha trabajado activamente junto al IPCVA en sus diferentes Comisiones (investigación, promoción interna, externa, difusión, etc.) incluso en el consejo asesor donde participan más de 40 entidades vinculadas directa e indirectamente con la producción y la industria.
También hemos participado activamente en ferias internacionales y jornadas a campo. Asimismo, la provincia de Santa Fe tiene una articulación de trabajo y sinergia muy activa con el instituto, hecho que fue expresado oportunamente.
Entendemos y acompañamos el objetivo del Gobierno Nacional de mejorar la competitividad, reducir costos y simplificar la actividad productiva, pero consideramos que ello debe realizarse procurando no afectar aquellas herramientas que generan beneficios concretos para el sector, demostrando utilidad para el desarrollo de la cadena.
En consecuencia, desde CAFRISA hacemos un llamado al diálogo y al consenso entre las autoridades nacionales, productores e industria, con el objetivo de encontrar la mejor alternativa para fortalecer la cadena de ganados y carnes argentina. En sintonía como tienen todos los principales países exportadores de carne del mundo.
El desafío es producir más, abastecer más al mercado local y al exterior, generar empleo y agregar valor.
En ese camino, consideramos que un IPCVA fuerte, eficiente y orientado a resultados constituye una herramienta que merece ser preservada».
Deja un comentario