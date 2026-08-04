34º Congreso Aapresid: Brevant renueva su portafolio y se consolida como un semillero completo

En un contexto donde producir más exige responder a ambientes cada vez más variables, nuevas problemáticas sanitarias y una mayor búsqueda de eficiencia, Brevant Semillas presentará en el Congreso Aapresid 2026 con la fuerza de Expoagro la Colección 2026, que, aseguran, significa el inicio de la mayor renovación genética de su historia.

Del 4 al 6 de agosto, en el Salón Metropolitano de Rosario, la marca presentará un portafolio renovado que la consolida como un semillero completo, con soluciones para maíz, soja y girasol adaptadas a las necesidades de los distintos sistemas productivos.

La propuesta refleja la evolución de Brevant hacia una oferta cada vez más integral, acompañando al productor desde la elección de la genética hasta las decisiones de manejo durante toda la campaña. Ello se complementa con tecnologías, información agronómica y un acompañamiento técnico permanente para ayudar a los productores a tomar mejores decisiones en cada campaña.

Nuevos materiales para maíz, soja y girasol

La Colección 2026 incorpora importantes novedades en los tres cultivos estratégicos de la marca. En maíz, la familia de híbridos continúa expandiéndose luego del lanzamiento de BRV8181, con un nuevo material posicionado para la región norte: BRV8525, un híbrido con tolerancia a Spiroplasma, problemática que en las últimas campañas ganó protagonismo en amplias regiones productivas.

Además, antes de fin de año incorporará un nuevo híbrido templado de alto potencial, con excelente desempeño en fechas de siembra tempranas y ante Spiroplasma, que completará el portafolio versátil de productos.

En girasol, el portafolio suma los híbridos BRV210 para el segmento linoleico y BRV280 para alto oleico, ambos con alta tolerancia a Phomopsis. En soja, la propuesta continúa fortaleciéndose con los lanzamientos de BRV5925CE y BRV7525SCE, que incorporan las tecnologías Enlist E3 y Conkesta E3.

Con una propuesta de variedades que abarca grupos de madurez del 3 al 7, Brevant consolida una oferta pensada para responder a las necesidades de productores de las distintas regiones productivas, desde el sur hasta el norte del país.

Información a campo, todo el año

Pero la propuesta de la firma va más allá de la incorporación de nuevos materiales. A través de los Módulos de Innovación Brevant (MIB), se genera información agronómica en condiciones reales de producción para evaluar el comportamiento de sus materiales y validar distintas estrategias de manejo.

Ese conocimiento se transforma en recomendaciones concretas que llegan al productor a través de la red exclusiva de distribución de Brevant, fortaleciendo el acompañamiento técnico durante toda la campaña.

«La evolución de Brevant no pasa solamente por sumar nuevos materiales. Pasa por consolidarnos como un semillero completo, capaz de acompañar al productor con soluciones para maíz, soja y girasol, respaldadas por información y conocimiento generado a campo. La Colección 2026 refleja esa visión y representa un paso más en nuestro compromiso de acercar herramientas que ayuden a producir con mayor eficiencia y competitividad», señalaron desde la compañía.

Bajo el lema del Congreso Aapresid 2026, «Nuestro Suelo, Nuestra Voz», Brevant buscará convertir su espacio en un punto de encuentro para productores, asesores y especialistas, donde podrán conocer de primera mano las novedades de sus lanzamientos, intercambiar experiencias y acceder a información técnica sobre las soluciones que formarán parte de la próxima campaña.

Con la Colección 2026, Brevant reafirma su compromiso de acompañar a los productores frente a los desafíos de una agricultura en constante evolución, consolidando una propuesta que integra genética, innovación y conocimiento para potenciar cada decisión a campo.