INTA dice presente en el 34º Congreso Aapresid

El Congreso Aapresid vuelve a reunir en Rosario —Santa Fe— a productores, asesores, empresas e instituciones vinculadas con el agro para debatir los desafíos que enfrenta la producción agropecuaria. En ese escenario, el INTA tendrá una destacada participación con investigadores y extensionistas que presentarán resultados de ensayos, tecnologías y experiencias desarrolladas en distintas regiones del país, en una presencia institucional acompañada por la Fundación ArgenINTA.

La apertura del congreso y los paneles centrales estarán enfocados en la innovación tecnológica que requiere el agro para capitalizar los desafíos de la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la resiliencia climática. En ese marco, el INTA será protagonista del panel “INIAs Cono Sur: cómo escalar la innovación que el agro necesita”, un espacio que reunirá a los máximos referentes de los institutos nacionales de investigación agropecuaria de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Durante el encuentro, Nicolás Bronzovich, presidente del INTA, compartirá la visión del organismo sobre el fortalecimiento de los sistemas de investigación, la articulación público-privada, las alternativas de financiamiento y la cooperación regional como ejes estratégicos para acelerar la innovación y la transferencia de conocimiento hacia los productores.

Por otro lado, Bronzovich moderará el panel “Más de 30 años desafiando los límites del secano”, dedicado a reflexionar sobre la evolución de los sistemas productivos y el aporte de la innovación para afrontar los retos de una agricultura cada vez más eficiente y resiliente, panel que contará con la disertación del Dr. Dwayne Beck quién, desde la Dakota Lakes Research Farm, trabajando en intensificación sustentable, transformó uno de los más desafiantes ambientes de las grandes planicies norteamericanas en sistemas agropecuarios altamente productivos y resilientes influenciando la producción agropecuaria mucho más allá de las fronteras de Dakota del Sur y los Estados Unidos.

A lo largo del congreso, la agenda técnica del INTA pondrá el foco en algunos de los principales desafíos que enfrenta el sector, como la conservación de los suelos, el manejo eficiente del agua, la nutrición de los cultivos, la intensificación sostenible y la diversificación de los sistemas productivos.

Uno de los ejes centrales será la salud del suelo y la conservación de los recursos naturales, donde se destacará la importancia de monitorear este capital como un componente estratégico para sostener la producción y reducir el impacto ambiental de los sistemas agrícolas.

En ese marco, Fernando Salvagiotti —especialista del INTA Oliveros, Santa Fe— hablará sobre los sistemas de rotación en la región Pampeana y hará hincapié en la importancia de la ocupación del suelo en base a la oferta de recursos y la diversificación.

También en materia de intensificación sostenible, Leonardo Coll —del INTA Paraná, Entre Ríos— compartirá experiencias sobre la incorporación de crucíferas en los sistemas de producción y los beneficios agronómicos que aportan a las rotaciones. Por su parte, Vanesa Pegoraro —del INTA Marcos Juárez, Córdoba— mostrará resultados sobre efluentes ganaderos y su impacto en la calidad del suelo, poniendo en valor alternativas para transformar un residuo en un recurso productivo.

El manejo eficiente del agua será otro de los temas relevantes de la agenda. Ignacio Severina —del INTA Manfredi, Córdoba— dará a conocer información sobre el desempeño de diferentes tecnologías de riego y su impacto sobre las propiedades físicas y químicas de los suelos, con el objetivo de optimizar el uso del recurso.

La nutrición y el mejoramiento de los cultivos también ocuparán un lugar destacado. Gustavo Ferraris —del INTA Pergamino, Buenos Aires— exhibirá los avances en nutrición foliar en maíz, con énfasis en el aporte del boro y el nitrógeno para potenciar la construcción del rendimiento. Desde el INTA Las Breñas —Chaco— Gonzalo Scarpin hablará sobre los avances y recomendaciones sobre nutrición nitrogenada en algodón, un cultivo estratégico para el Chaco y otras provincias del Norte Grande.

En paralelo, Andrea Espósito —del INTA Oliveros— expondrá sobre el potencial de las legumbres de invierno en las rotaciones agrícolas como una alternativa para mejorar la sustentabilidad de los sistemas, diversificar el negocio y potenciar el lote.

La mejora genética y el potencial productivo de los cultivos también formarán parte de la agenda. Carlos Simón —del INTA Las Breñas— presentará los resultados de las redes de soja y maíz en el NEA y analizará el papel de la genética como punto de partida para maximizar el rendimiento. En tanto, Fernando Aramburu Merlos —del INTA Balcarce, Buenos Aires— expondrá sobre las brechas de rendimiento en trigo en Argentina y Paraguay, identificando los principales factores que limitan la productividad y las oportunidades para reducirlas.

Los sistemas ganaderos —además— tendrán un espacio destacado. Juan Insua, de la Unidad Integrada Balcarce, mostrará los últimos avances en innovación en pasturas, con foco en estrategias para incrementar la productividad y la eficiencia de los planteos pastoriles. Por su parte, Enrique Paván, del INTA Balcarce, abordará los desafíos de la producción de carne en la charla “Del campo al plato: mitos, ciencia y calidad de la carne argentina”, donde analizará la evidencia científica sobre los atributos de calidad de la carne producida en el país.

La agenda del organismo se completará con propuestas vinculadas al manejo sanitario de los sistemas agrícolas. Alejandro Brunori, del INTA Marcos Juárez, expondrá sobre la mitigación de la resistencia en gramíneas anuales y sorgo de Alepo, presentando nuevos enfoques para recuperar la eficacia de las estrategias de control.

Stand institucional

Además de las conferencias técnicas, el INTA contará con un stand en el que presentará los servicios que brinda el Laboratorio de Suelos, Agua y Material Vegetal, entre ellos: análisis de suelo, compost y agua. Allí se exhibirá el kit de diagnóstico de calidad física de suelos, una herramienta que permite a los productores evaluar distintos parámetros vinculados con el laboreo, la fertilización, la disponibilidad de nutrientes, el drenaje, la irrigación y la compactación del suelo, entre otros aspectos.

Durante las tres jornadas también se realizarán demostraciones de distintas determinaciones de laboratorio, como carbono orgánico en suelos, fósforo asimilable, nitrógeno total, constantes hídricas y técnicas de muestreo de suelos.

Por otro lado, la producción científica del organismo también tendrá un lugar destacado en el congreso a través de la exposición de pósteres. Cerca de 100 trabajos elaborados por especialistas del INTA serán exhibidos durante las tres jornadas, dando a conocer investigaciones desarrolladas en distintas regiones del país sobre los principales desafíos de los sistemas agropecuarios.

La muestra permitirá compartir avances, resultados y experiencias con investigadores, asesores y productores, promoviendo el intercambio técnico y la difusión del conocimiento generado por el organismo. Como cierre del congreso, se realizará la premiación al mejor póster presentado y se otorgará una mención especial, en reconocimiento a la calidad y el aporte de los trabajos científicos expuestos.

Encuesta nacional

La adopción de drones creció de forma acelerada en la Argentina, pero todavía no existe un relevamiento sistemático de su uso real en el sector. Por eso, desde el INTA, el Programa AgTech y la Red de Drones lanzan la 1° Encuesta nacional sobre uso y adopción de drones en la producción agropecuaria, dirigida a productores, asesores, empresas e importadoras, prestadores de servicios, startups AgTech y de agricultura de precisión, y organismos y entidades vinculados al agro.

Cada respuesta aporta miradas específicas para diseñar políticas públicas, programas de capacitación y estrategias de adopción tecnológica enfocadas en las demandas y contextos de la realidad productiva de cada región.

Mediante el formulario se puede responder antes del 21 de agosto: https://www.argentina.gob.ar/noticias/uso-y-adopcion-de-drones-en-la-produccion-agropecuaria