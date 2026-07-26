Un dia como hoy, pero hace 56 años se dejaba inaugurado el Autodromo Ciudad de 9 de Julio

Cada vez que un motor cobra vida en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio, también vuelve a latir una historia que comenzó hace más de medio siglo, cuando un grupo de vecinos decidió transformar un sueño en una de las obras deportivas más importantes de la provincia de Buenos Aires.

El 26 de julio de 1970 quedó grabado para siempre en la memoria de los nuevejulienses. Ese día se inauguró oficialmente el circuito que, desde entonces, se convertiría en escenario de las principales categorías del automovilismo argentino y en un símbolo del esfuerzo, la pasión y el trabajo desinteresado de toda una comunidad.

Nada fue casual. Detrás de aquella histórica inauguración hubo años de reuniones, planificación y un enorme compromiso encabezado por la Comisión Ejecutiva Pro-Autódromo de 9 de Julio, presidida por Marcos Marenco, acompañado por Alejandro Navone como vicepresidente, Alcides Spina como secretario y Roberto Lui como tesorero. Integraban además la comisión Juan Álvarez, Carlos A. Pettinari, Carlos Comas, Horacio Romano, Rogelio Chiesa y José Tomás «Bocha» Macchione, quienes, junto a cientos de colaboradores, fueron los impulsores de una obra que parecía un sueño imposible de concretar.

Paralelamente, el 9 de Julio Automóvil Club, presidido por Ángel Villa, con Alejandro Navone como vicepresidente, Eduardo Bengoa como secretario, Juan Atilio Cingolani como prosecretario, Roberto Villalba como tesorero y una comprometida comisión directiva, acompañó cada etapa del proyecto, consolidando el respaldo institucional que permitió hacer realidad uno de los emprendimientos deportivos más importantes de la región.

A ellos se sumó un enorme grupo de vecinos que trabajó desinteresadamente durante meses, además del invaluable aporte de instituciones, empresas y organismos públicos. Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, YPF, Loma Negra, comercios e industrias locales, junto al asesoramiento técnico del recordado Carlos Alberto Pairetti, realizaron contribuciones fundamentales para concretar una obra que, desde el mismo día de su inauguración, despertó la admiración de todo el automovilismo argentino por sus características, su modernidad y sus condiciones de seguridad.

La carrera inaugural marcó el comienzo de un camino que convertiría al circuito nuevejuliense en sede de innumerables competencias nacionales y zonales, recibiendo durante más de cinco décadas a miles de pilotos, equipos y apasionados del deporte motor.

Hoy, 56 años después, aquel espíritu de los pioneros continúa más vigente que nunca.

Cada mejora en la infraestructura, cada obra de mantenimiento, cada inversión y cada jornada de trabajo que lleva adelante el AutomotoClub Nuevejuliense representa la continuidad de ese legado construido con esfuerzo y compromiso, preservando un patrimonio que pertenece a toda la comunidad.

Celebrar un nuevo aniversario no significa solamente mirar hacia atrás. Significa honrar la memoria de quienes imaginaron este proyecto cuando parecía inalcanzable y renovar el compromiso de seguir fortaleciendo un escenario que ha sido protagonista de la historia grande del automovilismo argentino.

El AutomotoClub Nuevejuliense quiere rendir un especial homenaje a los integrantes de aquellas comisiones, a los más de cien colaboradores que aportaron su esfuerzo de manera desinteresada, a los periodistas que difundieron la obra, a los técnicos, profesionales, instituciones, empresas y organismos que acompañaron la construcción del autódromo y a todos aquellos que hicieron posible semejante emprendimiento.

Porque el Autódromo Ciudad de 9 de Julio «Guillermo Yoyo Maldonado» no es solamente un circuito de carreras.

Es el resultado del trabajo colectivo de un pueblo que creyó en un sueño y supo convertirlo en realidad.

Como quedó escrito en los documentos de aquella inolvidable inauguración del 26 de julio de 1970, fue, y continúa siendo, «la realización nuevejuliense más grande de todos los tiempos».

Por Automoto Club Nuevejuliense