Hoy comienza el Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Futbol

Este domingo 26 de julio se pone en marcha el Campeonato de Ascenso 2026 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol con la participación de siete equipos.

Los equipos se han reforzado y buscan querer ser muy competitivos para lograr el ascenso a la Primera A, para el torneo 2027

El torneo lo juegan Atlético La Niña, Atlético Dudignac, Club Compañía Gral. Bs. As., Club 12 de Octubre, Defensores de la Boca, Defensores de Sarmiento y Unión Dennhey.

Valor de entrada -Valor entrada: $8.000 (H), $ 5.000 (jubilados), $ 3.000(credenciales)

Obras en Club Dudignac

Como parte de inicio hoy domingo del torneo, en la localidad de Dudignac, donde Atletico Dudignac recibe a Compañia, Gral. Buenos Aires, el albirrojo procedera a dejar inaugurado sus nuevos vestuarios, que se dara a las 11.30 en el Estadio Dr. Alberto Sampietro. Por ese motivo los partidos de Reserva y Primera comenzarán más tarde.

1era. Fecha

15.30 hs Def la Boca – 12 de Octubre: María Radiciotti. En cancha de Libertad.

15.30 hs Def Sarmiento – La Niña: Aldana

Giles. En cancha de 18 de Octubre de El Provincial.

16.30 hs: Dudignac – Compañía: Mirko Rojas.

Libre: Dennhey