«Integradora y competitiva»: Quedo inaugurada la 13º Edición de la Copa Sanmartiniana 2026

Desde el jueves 23 y hasta hoy domingo 26 se desarrolla la 13º edición de la Copa Sanmartiniana que organiza la Sub Comisión de Futbol de Inferiores del Club San Martin, con el apoyo de la Comisión Directiva.

Este sábado se desarrollo el acto inaugural de la ya tradicional copa, y donde participan en el juego unos 600 chicos durante cuatro días de competencia. El futbol es una herramienta que bien usado, permite marcar para bien a los chicos, ya que esta copa es integradora y competitiva, y que la familia comparta con sus hijos, señalaron desde club San Martin, durante el acto inaugural, para lo que las delegaciones de los 15 clubes participantes fueron formándose dándole un gran marco a los niños. señalaron desde club San Martin, durante el acto inaugural, para lo que las delegaciones de los 15 clubes participantes fueron formándose dándole un gran marco a los niños.

El encuentro deportivo lo disputan las categorías: 2013, 2015, 2017, a lo que se sumó este sábado la 2018/19

Los clubes que compiten

Independiente de San Jose (Coronel Suarez), primera vez que participa, Alsina de Los Toldos ( 2013/2017); Deportivo Casares (2013); Agropecuario de Carlos Casares (2013/2015); Atlético 9 de Julio ( 2013, 2017 y 2017); Atletico French (2013/2015/2017); Deportivo San Agustín, último campeón (2013/2015/2017); Club Once Tigres ( 2013/2015/2017); Agustin Alvarez (2015/2017), Club 18 de Octubre, de El Provincial ( 2015/2017), Defensores de la Boca (2015/2017); Libertad (2015/2017); El Fortín (2013/2015/2017), Entre Pueblos (2013) y San Martin (2013/2015/2017).