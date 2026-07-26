Con beneficios tributarios, el Gobierno presento una linea de crédito para la compra de reproductores bovinos

La Secretaría de Agricultura, Ganaderia y Pesca junto con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) presentaron un nuevo esquema de financiamiento destinado a elevar el desempeño productivo del rodeo bovino argentino. La iniciativa fue anunciada durante la Exposicion Rural de Palermo 2026.

La línea adopta la modalidad «valor producto», un sistema que establece obligaciones fijas en kilos de novillo durante toda la vigencia del contrato. Al momento de cada vencimiento, el importe deberá abonarse en pesos de acuerdo con la cotización del Índice Novillo del Mercado Agroganadero (INMAG).

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

De esta manera, la cantidad de carne comprometida no se modificará, aunque el monto nominal de los pagos variará según la evolución de ese indicador. El mecanismo busca vincular la devolución con la actividad y reducir la incidencia de las fluctuaciones monetarias sobre la planificación del productor.

Las operaciones podrán alcanzar los $800 millones por destino de inversión y tendrán una duración de hasta cinco años. En el marco de la muestra de Palermo, la entidad bancaria redujo el costo financiero a una tasa fija equivalente a UVA más 7% anual.

Quiénes podrán solicitarlo

El programa estará disponible para personas humanas (con aval de una Sociedad de Garantía Recíproca) y personas jurídicas que estén registradas como MiPyMEs. Los solicitantes deberán acreditar al menos tres años de actividad y tendrán que dedicarse a la cría, el ciclo completo o la producción en cabañas de bovinos para carne. Los fondos se utilizarán específicamente para incorporar reproductores de genética superior, tanto machos como hembras.

Quienes accedan a estos préstamos también podrán obtener las ventajas previstas por el Régimen de Incentivo para Medianas Empresas (RIMI), como la amortización acelerada y la devolución anticipada del IVA. Se trata del primer instrumento presentado por el Gobierno nacional desde que los rubros agropecuarios fueron incorporados a ese régimen para la adquisición de bienes semovientes destinados a reproducción.

El antecedente de la línea

El BICE había introducido este tipo de préstamos para la ganadería un año atrás, también durante la Exposición Rural. Aquella propuesta estuvo orientada a la compra de vaquillonas, la retención de terneras para incrementar las existencias y el capital de trabajo aplicado a la recría y el engorde.

Desde entonces, el banco aprobó operaciones por $25.000 millones entre establecimientos de distintas regiones del país. La nueva alternativa amplía esa estrategia hacia la calidad genética, un factor que puede repercutir sobre la eficiencia reproductiva, el desempeño de los animales y la competitividad de la cadena bovina en un mercado internacional cada vez más exigente.