Milei en la Rural: se inaugura oficialmente la muestra y el campo se ilusiona con un anuncio de baja de retenciones para la carne

La 138a. Exposición Rural tendrá este domingo su acto de inauguración oficial en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina (SRA) con la presencia del presidente Javier Milei, quien volverá a participar de la tradicional ceremonia y pronunciará el discurso de cierre. En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, que esta semana visitó la muestra, dijo ante la prensa que no habrá “ningún anuncio en particular” porque estos ya fueron realizados hace dos meses, en alusión a una baja de las retenciones al trigo y a la cebada. Sin embargo, pese a esa apreciación, está la expectativa y la versión de que pueda darse el anuncio de una baja gradual de los derechos de exportación a la carne de novillo que tributan un 5%, con un esquema similar a la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, que se disminuirían desde enero próximo.

“Nada por ahora”, dijo una fuente oficial ante una consulta sobre el tema. En tanto, según pudo saber LA NACION a través de consultas en la Casa Rosada, el discurso se emitirá por el YouTube oficial. De momento allí no está confirmado que el Presidente vaya a hacer un anuncio para el sector, pero anticipan una alocución “muy alineada al campo” y con guiños a Nicolás Pino, presidente de la Rural. Pino está en campaña por un nuevo mandato en la entidad y enfrentará a su vicepresidente, Marcos Pereda.

Este domingo, las puertas del predio abrirán a las 9 y, desde las 11, se iniciará el acto. El cronograma se abre con el ingreso del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín y luego con la entrada del presidente Milei. Después se entonará el Himno Nacional y se proyectará un video por los 160 años de la Rural. Acto seguido se escucharán los discursos de Pino y Milei. Después se realizará el tradicional desfile de campeones y maquinaria agrícola. La duración del acto demandará aproximadamente dos horas. Hasta hace unos días primero se iba a realizar el desfile y luego los discursos, pero finalmente se consideró, esta tarde, la modalidad informada ahora.

El cambio de día en la inauguración oficial, de un sábado como es habitual a un domingo, responde a un pedido oficial, tal como ya había ocurrido hace dos años por un viaje de Milei, en este caso a Brasil, país al que fue para apoyar al candidato a presidente Flavio Bolsonaro.

Si bien el contenido del mensaje presidencial se mantiene bajo estricta reserva, el mandatario podría repasar las principales medidas adoptadas por su gestión para el sector, adelantaría los próximos pasos en materia legislativa y podría anunciar una reducción gradual de los derechos de exportación para la carne de novillo a partir de 2027, según se mencionaba en el sector en las últimas horas.

En este sentido, en los últimos días el equipo económico estuvo recopilando información vinculada con los récords de producción, exportaciones y otros indicadores de la agroindustria, una práctica habitual en la preparación de los discursos presidenciales destinados al sector.

Mientras tanto, entre los pabellones y las calles internas de la muestra, la llegada de Milei domina las conversaciones. Productores, dirigentes y expositores siguen con atención las versiones sobre posibles anuncios, aunque prevalece la cautela.

Productores, dirigentes y expositores siguen con atención el desarrollo de la muestra Hernán Zenteno – La Nación

“La presencia del presidente Javier Milei en la Exposición Rural tiene un valor institucional muy importante. Siempre que un presidente de la Nación participa de este evento junto a su equipo de gobierno genera un hecho relevante y envía una señal política e institucional hacia el sector”, señaló Pino a LA NACION.

El presidente de la entidad, que está en plena campaña por la renovación de autoridades, agregó: “En este caso, que el Presidente haya decidido estar presente es especialmente significativo porque refleja la postura del Gobierno respecto del campo. Es un gesto que pone de manifiesto la importancia que la administración nacional le asigna al sector agropecuario y al diálogo con sus representantes”.

Entre los productores, la expectativa de un anuncio está. Martín Goldstein señaló a LA NACION que “cuando viene un presidente, sea Milei o cualquier otro, siempre hay expectativas. Es el presidente de la Nación y hay expectativas sobre todo lo que puede decir”. Según explicó, el foco no pasa únicamente por los derechos de exportación. “No es solo un tema de retenciones. Obviamente es un tema muy importante. Para los productores, las retenciones son muy importantes porque es lo que nos diferencia de nuestros vecinos y competidores, que ninguno las tiene y nosotros somos los únicos que las tenemos. Por lo tanto, seguiremos reclamando por retenciones cero hasta llegar a ese objetivo”, sostuvo.

Este sábado se vivió récord de asistentes en la Exposición Rural de Palermo Hernán Zenteno – La Nación

Goldstein remarcó que el sector comprende las restricciones fiscales del Gobierno. “Somos conscientes de que hay limitaciones, porque el déficit fiscal y el superávit fiscal son las dos palabras sagradas para este Gobierno y para el ministro de Economía, Luis Caputo. Entendemos esa situación, pero seguiremos reclamando por retenciones cero”, afirmó.

El productor advirtió que una expectativa excesiva podría derivar en decepción. “Me parece que tener demasiadas expectativas puede generar una frustración que no es agradable para nadie. Por lo tanto, es cuestión de tener un poco de paciencia. Si hay algo que aprendió el productor es a tener paciencia y a esperar: a veces que llueva, a veces que bajen las retenciones y, a veces, que haya anuncios”.

La visita presidencial se producirá en un contexto especialmente favorable para la producción agropecuaria. La campaña 2025/26 cerró con resultados históricos para los principales cultivos. La cosecha total se estimó en 163 millones de toneladas de granos, un récord impulsado por mejores rindes, condiciones climáticas favorables y una mayor incorporación de tecnología.

Nicolás Pino, presidente de la SRA Hernán Zenteno – La Nación

A ese escenario productivo se sumó una mejora del mercado internacional. Luego de varios meses de estabilidad, la soja recuperó terreno en la Bolsa de Chicago, principal plaza mundial. La posición agosto ronda los US$458 por tonelada, el valor más alto del año impulsado por una mayor demanda de China por la soja estadounidense, la incertidumbre climática sobre los cultivos en Estados Unidos y una renovada participación de los fondos de inversión. La recuperación consolidó una suba superior a US$40 por tonelada respecto de los valores de comienzos de junio.

Pese a la cosecha total récord, en el campo los productores advierten sobre un escenario de costos crecientes que impactan en los márgenes agrícolas.