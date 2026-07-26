Campaña 2026/27: El maíz se prepara para ir por récord de producción.

La región núcleo se encamina hacia una nueva campaña histórica de maíz. A poco más de un mes del inicio de la siembra, las proyecciones indican que la superficie implantada podría superar levemente el récord alcanzado el año pasado y llegar a 2,3 millones de hectáreas, en un contexto marcado por buenas reservas de humedad y expectativas climáticas favorables.

El informe semanal de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario señala que la intención de siembra se mantiene firme en toda la región y que la mayoría de los productores ratifica su decisión de apostar por el cereal. «Es el año del maíz«, coinciden los técnicos consultados por la entidad, quienes destacan que la posibilidad de un evento «Niño» de buena intensidad, junto con perfiles de suelo cargados de humedad, fortalecen las expectativas de alcanzar altos rendimientos.

Semillas con fuerte demanda, pero la urea no acompaña

Mientras la comercialización de semillas avanza a buen ritmo -con cerca de dos tercios del volumen previsto ya comprometido mediante compras o reservas-, el mercado de fertilizantes muestra una dinámica diferente.En distintas localidades de la región los productores avanzaron con la compra de semillas, aunque la adquisición de urea continúa retrasada.

Según el informe, muchos esperan una baja adicional en los precios o prefieren postergar la decisión hasta las semanas previas a la siembra. Sin embargo, esa estrategia podría jugar en contra. La GEA advierte que el valor internacional de la urea volvió a subir como consecuencia de las tensiones geopolíticas y del conflicto bélico internacional, pasando en pocos días de 550 a 620 dólares por tonelada.

Pese a esa recuperación, la relación insumo-producto continúa siendo competitiva: actualmente se requieren 3,2 toneladas de maíz para comprar una tonelada de urea, un valor inferior al promedio de los últimos años.

La cosecha de maíz tardío avanza lentamente

La recolección del maíz tardío alcanza el 53% del área, muy por debajo del 90% registrado a igual fecha de la campaña pasada. La elevada humedad ambiente retrasó las labores, aunque los primeros resultados muestran rindes alentadores, con un promedio regional cercano a 85 quintales por hectárea y lotes que superan los 100 qq/ha en algunas zonas.

Las lluvias mejoraron la humedad de los perfiles

Durante la última semana se registraron precipitaciones que, en algunos sectores, equivalieron a casi todo el promedio mensual de julio. Localidades como Pergamino acumularon más de 25 milímetros, mientras que en otras zonas los registros fueron muy bajos.

El informe destaca que estas lluvias resultaron muy oportunas para los cultivos de invierno y permitieron sostener buenas reservas de humedad en gran parte de la región pampeana, un factor clave de cara al inicio de la campaña maicera.

Para los próximos días, la GEA prevé dos períodos de inestabilidad: el primero durante el viernes 24, con mejoras hacia la tarde, y el segundo entre el martes 28 y miércoles 29, cuando volverían las precipitaciones sobre el centro y norte de la región núcleo. Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 20 y 25 °C antes de un nuevo descenso térmico hacia el final del período.