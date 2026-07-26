Sistema TRAZA: Buscan optimizar datos del ganado nacional

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que, a través de la Resolución 117/2026, se creó el Sistema Informático de Trazabilidad Animal (TRAZA), una herramienta de carácter optativo que estará disponible a todos los actores del sector pecuario, para la toma de decisiones y utilizar el ganado como garantía.

Se trata de una herramienta de consulta, orientativa, ordenadora de los datos existentes en los distintos sistemas informáticos del Estado Nacional que involucra a la producción primaria de ganados y carnes, en todas sus etapas, desde la cría hasta el engorde y terminación, llegando a la fase industrial de faena.

El TRAZA estará conformado por tres módulos. Uno de Información General, donde se podrá consultar en una forma amigable, la totalidad de datos propios que el productor tiene cargados en los sistemas informáticos del SENASA, así como descargar información de utilidad y eventualmente incluir atributos diferenciales.

En el modulo de Ingresos, Egresos y Resultados de Faena, el productor accederá a un sistema de consultas descargable, con filtros de distinta índole, de ingresos y egresos en sus establecimientos. Este incluye el ya existente “VISOR-TRAZA” para la consulta de los resultados de faena del operador.

Permitirá a su vez consultar el resultado de faena de animales que alguna vez pasaron por el establecimiento del operador. Es decir, está orientado a los distintos eslabones de la cadena que son parte, pero no envían ellos los animales a faena, tales como criadores, incluidas las cabañas, recriadores y/o engordadores. Este instrumento se basaría en la trazabilidad individual, de forma tal que un productor pueda hacer la consulta de animales que vendió hace tiempo atrás a un destino distinto a faena. El sistema le devuelve los resultados de faena logrados de esos mismos animales, solo con los datos objetivos de cada animal que se encuentren en los romaneos (Kg., Categoría, dientes, Tipificación de Res y eventualmente tipificación de Carne), los propios de su inscripción inicial (sexo, fecha nacimiento y raza), u otros, siempre y cuando no sean datos sensibles de índole comercial.

En tanto, el módulo, Animales en Garantía – Auto Control de Stock está previsto para la consulta de animales en garantía y la opción de agregar animales al sistema de control de stock, auto determinado por el productor interesado. Incluirá, a la fecha del momento de la consulta, el stock de todas las unidades productivas (Ups), incluyendo la sumatoria total de cabezas de cada especie de las UPs (S), la cantidad de animales comprometidos en prendas vigentes preexistentes en el marco de la Res. Conjunta 2/17 (P), la cantidad de animales comprometidos en contratos de warrants vigentes preexistentes (W), y la cantidad de animales disponibles pasibles de ser utilizados como garantía (D), siendo este último el resultado de la siguiente fórmula: D= S-P-W.

Es importante aclarar que estos módulos están en proceso de desarrollo, y los mismos estarán disponible a medida que se avance en los mismos.