Un automóvil cayo en una cortada en Ciudad Nueva y un transporte volcó en cercanías de Escuela El Chajá

Desde la dirección de prensa del municipio informaron este domingo que se produjo un accidente vial en calle Mariano Moreno a metros de la intersección de Schweitzer, cuando un automóvil a plena luz del día cayo una cortada que sin dudas se produjo con las intensas lluvias de semanas atrás, y el conductor no advirtió el pozo y callo.

En el lugar el vehículo fue retirado y si bien se informo que cedió la tierra, por la imagen se puede observar que la cortada no ha cedido en el momento, sino que ya tiene dias. No hubo lesiones en quienes se movilizaban en el automóvil. Por este hecho el ingreso a calle Moreno y Schweitzer esta vallado y se recomienda no ingresar.

En otro orden en la tarde de ayer domingo se produjo el vuelco de un transporte en el denominado Camino de la Virgen, entre la Escuela El Chajá y en dirección a Bacacay

– la otra tiene que ver con un vuelco de un camión en el camino de la virgen, desde la escuela de el chaja, para el lado de Bacacay, a unos 700 metros aproximadamente. Se desconoce si el transporte llevaba carga, si se dio a conocer que dicho camino queda interrumpido toda la noche.