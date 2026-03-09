Un anticipo de los lanzamientos que marcarán el pulso de la innovación agroindustrial

xpoagro 2026 edición YPF Agro volverá a ser el escenario elegido por las empresas del agro para presentar sus principales innovaciones. Con lanzamientos en maquinaria agrícola, genética, agricultura digital, logística y servicios, la exposición mostrará el rumbo tecnológico del sector y las soluciones que acompañarán al productor en las próximas campañas.

Entre los anuncios más esperados que se realizarán del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, se destacan nuevas sembradoras, pulverizadores, tolvas autodescargables, tractores, desarrollos en inteligencia artificial, sensores para almacenamiento de granos y plataformas digitales orientadas a la gestión del negocio agropecuario.

Maquinaria agrícola: nuevas generaciones de equipos

El rubro de maquinaria tendrá una fuerte presencia de lanzamientos y renovaciones tecnológicas.

John Deere llegará con novedades y lanzamientos muy esperados. La compañía sorprenderá con nuevas dinámicas, espacios interactivos y soluciones pensadas para acompañar a los productores en cada etapa del ciclo productivo. Y por supuesto, lanzamientos muy esperados.

Apache, la sembradora oficial de la exposición presentará la nueva Apache 90000 Air Drill y la nueva línea Apache Solis Tractores, ampliando su oferta para siembra y mecanización agrícola.

AKRON exhibirá la nueva tolva autodescargable GCX 1310 América, desarrollada para esquemas de cosecha de gran escala. El equipo combina robustez estructural, alta velocidad de descarga y un sistema de transmisión único en el mercado nacional basado en una caja reductora vertical con engranajes, que asegura larga vida útil y libre mantenimiento.

Cestari, tolva oficial de la expo volverá a marcar tendencia en el segmento de tolvas con varios lanzamientos, entre ellos: la Tolva Cestari Tridem, la Tolva Cestari 4WS (Four Wheel Steering) y la Tolva Sustentable, alineada con el compromiso ambiental de la empresa. También presentará el Acoplado Cestari B1 de 20.000 litros para semillas y fertilizantes con mejoras en diseño y prestaciones.

CLAAS, líder global en el mercado forrajero, realizará el lanzamiento local de la nueva JAGUAR 1000, la picadora más potente del mundo, equipada con el rotor más ancho del mercado y motores de hasta 1.110 CV. La nueva generación incorpora cabezales renovados y sistemas de asistencia al operador que elevan los estándares de confort y capacidad de trabajo.

IpesaSilo lanzará SiloSmart, una bolsa para almacenamiento de granos con nanosensores integrados que permiten medir temperatura, humedad y dióxido de carbono en tiempo real.

BTI Agri presentará FLEXAIR, una nueva fertilizadora incorporadora tipo AirDrill.

CASE IH lanzará la nueva generación de pulverizadores Patriot Serie 50, encabezada por el modelo Patriot 4050, una máquina completamente rediseñada que promete mayor precisión, eficiencia y rendimiento en cualquier condición de trabajo.

Crucianelli también lanzará el modelo Corper, desarrollado junto a Fertec, ampliando la gama de soluciones que permiten depositar los nutrientes directamente en el surco.

Don Osvaldo Maquinarias introducirá en el mercado argentino una nueva evolución de su rastra Diamante, distinguida con la Medalla de Plata y Mención Especial en Diseño Industrial del Premio Ternium Expoagro.

Giorgi mostrará tres desarrollos clave: la sembradora Precisa Max-E, la Argentun-Max de pliegue frontal para grandes escalas y el prototipo Regenerador RG540, un implemento diseñado para trabajo superficial y cuidado del suelo.

Indecar llegará con cuatro lanzamientos orientados a ampliar su oferta en siembra de precisión y manejo eficiente de insumos. Se trata de una sembradora de maní, un fondo de dosificación único en la industria, equipamiento para potenciar la autonomía y una propuesta integral de precisión.

Montecor estrenará su nueva generación de tolvas autodescargables, rediseñadas bajo tres pilares: estructura reforzada, mayor autonomía y mayor fluidez de descarga.

New Holland presentará la nueva línea de cosechadoras CR, con los modelos CR6 y CR7, desarrollados para maximizar la productividad y reducir pérdidas en distintos cultivos y condiciones de trabajo. Además, lanzará el pulverizador autopropulsado Defensor 4000, orientado a mejorar la eficiencia de aplicación y el confort operativo.

OMBU destacará el lanzamiento de una nueva Tolva Autodescargable, un desarrollo totalmente nuevo dentro de la línea, que ofrece mayor velocidad de descarga, mejor comodidad de operación y un sistema de seguridad integrado. También se presentará la renovada Pulverizadora Autopropulsada PAO 3500, con nuevo diseño frontal y mejoras que potencian la precisión y la productividad, incluyendo la opción de alas de fibra de carbono. Completando la propuesta, estará presente la Batea 50 m³, un producto que continúa consolidándose como una alternativa eficiente para el transporte de granos.

PAUNY, que celebra 25 años de trayectoria, presentará el Evo Nueva Generación y el Vectron 3200 con transmisión CVT, junto con toda su línea de equipos y propuestas de financiamiento a través de su red de concesionarios.

SYRA lanzará la nueva incorporadora de sólidos Row 8000, con 8.000 litros de capacidad y 11,5 metros de ancho de labor.

Capei estará presentando un nuevo producto de Amazone, la marca alemana que representa oficialmente en el país. En la oportunidad, mostrará el acondicionador de suelo TopCut, que Amazone incorporó recientemente en el mercado nacional.

Therra arribará con innovaciones en su gama de tolvas autodescargables plásticas que potenciarán el rendimiento y la robustez.

Genética y tecnología para cultivos

Nidera, el semillero oficial de Expoagro presentará cuatro nuevos lanzamientos comerciales —dos híbridos de maíz, uno de girasol y uno de soja— y dará inicio a su campaña de trigo, con la expectativa de introducir una nueva variedad durante el año.

Advanta sorprenderá con el Club Advanta, un nuevo programa de beneficios orientado a productores girasoleros, con premios exclusivos y condiciones comerciales diferenciales para la próxima siembra.

Bayer presentará una propuesta orientada a potenciar la productividad del campo argentino a través de la combinación de genética, protección de cultivos, herramientas digitales y prácticas de agricultura regenerativa. Entre las principales novedades se destacan Dekalb Integrado, un sistema que combina germoplasma, prescripciones de densidad por ambiente y recomendaciones de nitrógeno para cerrar brechas de rendimiento; el lanzamiento comercial de FieldView™ Drive 2.0, que mejora la captura y gestión de datos desde la maquinaria; y Preceon®, el sistema de maíz de baja estatura que introduce un nuevo modelo de producción más preciso y eficiente. Además, la compañía pondrá el foco en la agricultura regenerativa a través de PRO Carbono, que ya conecta a cerca de 3.000 productores para medir y escalar prácticas sustentables, y mostrará el valor estratégico de los cultivos de servicio como la camelina para mejorar la salud del suelo y generar nuevas oportunidades productivas.

Illinois sorprenderá con rebranding; DONMARIO presentará cinco nuevas variedades de soja y SUPRA, materiales para silo.

NK Semillas lanzará el híbrido de girasol NK 3949 CL, desarrollado para elevar los pisos de rendimiento gracias a su excelente respuesta en sistemas de manejo defensivo.

Bajo el concepto “Cañón del Rinde”, la compañía de Stine pondrá en primer plano lo que considera su diferencial: la performance. En maíz sumará dos híbridos para ampliar su propuesta: ST 9833 CL que se trata de un ciclo intermedio posicionado para siembras tempranas y tardías con tecnología clearfield, y ST 9937 CL: ciclo completo que acompaña al ST 9939 en siembras tempranas.

En soja, las novedades serán: ST 38EF52 STS: evolución de ST38EB con más rinde, mejor sanidad y gran respuesta en ambientes desafiantes; ST 43EE53 STS: Gran complemento de ST46 para diversificar fechas de siembra; ST 50EE59 STS: Variedad de alto potencial y gran estabilidad. ST 56KB62: La Conkesta Enlist® más corta del mercado. Un lanzamiento pensado para la zona central, que rompe paradigmas al ofrecer tecnología en un grupo de madurez realmente adaptado al ambiente productivo.

Innovación tecnológica y agricultura digital

La digitalización del agro también tendrá un rol central con nuevas herramientas de monitoreo, gestión y automatización.

AgroGO presentará una aplicación que conecta productores y transportistas para facilitar el traslado de maquinarias agrícolas e implementos.

EasyDocking sorprenderá con la nueva versión EasyDocking 2.0, su plataforma SaaS para la gestión de turnos y operaciones logísticas en plantas y centros de distribución, con mejoras en automatización y planificación avanzada.

MKL Agro mostrará un pluviómetro autónomo con transmisión remota de datos.

Tesma lanzará Tesma Cloud, una plataforma en la nube para el control integral del grano almacenado.

VAF anunciará el prelanzamiento de Pecan, su nueva línea de monitores para siembra desarrollada íntegramente en el país.

Nuevas soluciones para logística, energía y servicios

El ecosistema del agro también sumará innovaciones en transporte, riego, infraestructura y servicios.

Bunker Agro mostrará su tecnología de casillas fabricadas en fibra de vidrio reforzada, una alternativa de alta durabilidad para el sector agropecuario.

360 Rain presentará un vehículo autónomo para riego y fertilización capaz de desplazarse entre lotes y aplicar purines o fertilizantes líquidos con alta eficiencia en el uso del agua.

Reinke lanzará el programa RC3 y el sistema Electrogator 3 para pivotes centrales y avances frontales.

Scania presentará el nuevo motor Super de 11 litros, diseñado para aplicaciones que requieren eficiencia y menor peso, manteniendo la durabilidad de la plataforma Super.

Nuevos actores y propuestas

La exposición también será escenario para nuevos participantes y propuestas innovadoras.

Next Siembra presentará la representación oficial de EAVision con el modelo EA-J150, orientado a la aplicación aérea de sólidos y líquidos.

Patagonia Campers lanzará una nueva serie de campers Off-Road.

Como novedad, también se realizará el Lanzamiento de la Ruta Brangus. A 10 minutos del predio de la expo, llega un lugar único, para disfrutar la mejor carne Brangus, conocer de cerca la producción y vivir una experiencia gastronómica inigualable.

Presentaciones y lanzamientos de eventos

También se realizarán diversos lanzamientos de eventos vinculados al sector, entre ellos el segundo remate de hacienda del Banco Nación, bajo el martillo de Colombo y Magliano; el XXXIV Congreso de Aapresid, con la fuerza de Expoagro; la segunda edición de la Expo Ganadera del Centro; el Congreso Nacional del Foro Argentino de Genética Bovina y el WSRC XII 2027.

Además, se presentarán el IV Simposio Sudamericano de Pecán y la Convención Anual de CaPPecán, las Jornadas Ganaderas del INTA en la Rural bajo el lema “Innovación en ganadería: el aporte del INTA al desarrollo productivo”, el Congreso de Nutrición Animal de CAENA y la Jornada a Campo de la Estación Experimental INTA Cesáreo Naredo.

Esto es tan solo un anticipo, de lo que las empresas e instituciones preparan para sorprender durante los cuatro días de la muestra.