Atletico 9 de Julio cuenta con un nuevo espacio deportivo

Como estaba previsto y a pesar del mal tiempo, este domingo 7 se dejo inaugurada la cancha de basquetbol externa del Club Atlético 9 de Julio, y que conto con la presencia de autoridades del Club, jugadores, ex jugadores, dirigentes de distintos deportes y familiares.

El presidente de la sub comisión, Juan Pablo Merico destacó la trascendencia de este logro, con un gran trabajo de la dirigencia en la financiación y en la obra, agradeciendo a todos los que participaron; luego, el presidente del Club, Juan Ignacio Martín detalló el origen del basquetbol, que comenzó en 1934 con un grupo de estudiantes vinculados con Atlético, que ayudaron a instalar la primera cancha, en Salta entre Río Bermejo y Lagos (hoy Escuela N° 4, cuyo terreno le fue donado por el Club; allí fue nombrando y rindiéndoles al mismo tiempo el merecido homenaje, a los profesores, a los primeros dirigentes y a los primeros jugadores; 7 años más tarde compra cinco hectáreas en Av. Mitre donde construye el Estadio y en 1943 instala la nueva cancha en lo que era la pista de bailes, de baldosas, en el frente de la sede, pero ante el desarrollo de la actividad, decide construir una cancha con medidas reglamentarias y así se inaugura en 1964 el Micro Estadio.

Desde el Club recordaron que la última obra fue en 2015, con la instalación del piso de madera flotante y nuevos vestuarios. Como cierre de la inauguración del nuevo espacio deportivo, informaron que estuvo la Intendente Municipal María José Gentile, quien felicitó a la entidad y destacó el valor que tiene el deporte, conociendo el esfuerzo que se hace por mantener tan importante actividad.

La jornada cerro con juegos a cargo de los jugadores dirigidos por el cuerpo técnico del Basquetbol del Club.