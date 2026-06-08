Triple accidente en Ruta 188: Uno de los conductores tras protagonizar el accidente se dio a la fuga corriendo en un campo

Un siniestro vial se registró este domingo sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 212, entre las ciudades de Lincoln y Junin, donde colisionaron una Renault Duster, un Citroën C4 y un Volkswagen Bora blanco.

Según la información preliminar, los ocupantes de la Renault Duster resultaron ilesos, mientras que las tres personas que viajaban en el Citroën C4 fueron trasladadas al Hospital Municipal para ser sometidas a revisaciones médicas.

Tras el impacto, el conductor del Volkswagen Bora abandonó el vehículo y se dio a la fuga a pie por una zona de campo lindera a la ruta.

Entre los involucrados hay gente de Lincoln y Ameghino; en este último caso, se trataría de la persona que provocó el accidente y luego se dio a la fuga corriendo por dentro de los campos, hasta ser alcanzado por la policía.

Según personas que se encontraban en el lugar, uno de los vehículos chocó por alcance a otro y éste rozó a uno que circulaba de frente. Tras ello, el conductor del primer rodado se dio a la fuga, siendo buscado hasta su interceptación por personal del CPR, mientras bomberos y el SAME trabajaba en el lugar de los impactos.