Volcó un camión jaula cargado con ganado vacuno cerca de Coronel Charlone

Un importante siniestro vial se registró durante la tarde de este domingo en las inmediaciones de Coronel Charlone, donde un camión jaula que transportaba ganado vacuno volcó sobre la ruta que une esa localidad con Emilio V. Bunge.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas en la primera curva ubicada a la salida de Coronel Charlone en dirección a Bunge. Como consecuencia del vuelco, tanto el chasis como el acoplado quedaron recostados sobre uno de los laterales del camino, ocupando una de las banquinas y prácticamente la totalidad de la calzada.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, varios de los animales que eran transportados en el chasis lograron salir del vehículo y fueron vistos desplazándose en dirección a Emilio V. Bunge. En tanto, los vacunos que viajaban en el acoplado permanecían atrapados en su interior al momento de las primeras tareas de asistencia.

Minutos después de ocurrido el hecho, personal de Bomberos Voluntarios arribó al lugar tras recibir el alerta correspondiente y comenzó a trabajar para controlar la situación y asistir tanto al conductor como a los animales involucrados.

El chofer del transporte logró salir por sus propios medios y, aunque se encontraba visiblemente afectado por lo sucedido, no habría sufrido lesiones de gravedad.