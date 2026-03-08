Un año después: Bahía Blanca homenajea a las víctimas y a quienes ayudaron durante la inundación

A un año de la trágica inundación que golpeó a Bahía Blanca el 7 de marzo de 2025, la ciudad recuerda a las víctimas del temporal con distintos homenajes y gestos de memoria colectiva. El desastre climático dejó graves daños materiales y pérdidas humanas que marcaron profundamente a la comunidad, que aún mantiene vivo el recuerdo de aquel día.

Entre las historias que quedaron grabadas en la memoria de los bahienses se encuentra la de Rubén Zalazar, quien falleció mientras intentaba rescatar a las hermanitas Pilar y Delfina Hecker, cuando la fuerza del agua acumulada sobre la Ruta 3 amenazaba con arrastrarlas. El intento de ayuda ocurrió en medio de la copiosa lluvia que azotaba la región. Lamentablemente, tanto Zalazar como las niñas perdieron la vida en aquel dramático episodio.

En el ingreso a la localidad de General Daniel Cerri, una gigantografía recuerda hoy a las tres víctimas y se transformó en uno de los símbolos del homenaje popular que surgió tras la tragedia. La iniciativa de destacar públicamente el gesto solidario de Zalazar fue impulsada desde el primer momento por la familia de las hermanas Hecker, que promovió distintas acciones para reconocer su valentía.

En ese marco, el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca distinguió recientemente como “Ciudadanos Ilustres” a Rubén Zalazar y a Nelson Zinni, otro de los vecinos que actuó con solidaridad durante el temporal. El acto se realizó en el recinto “Alfredo Albino Ponte”, donde familiares de ambos recibieron el diploma y la medalla en una ceremonia atravesada por la emoción.

Antes del inicio del encuentro se realizó un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Durante el acto se destacó que el reconocimiento “no repara la ausencia ni mitiga el dolor de sus familias, pero sí afirma algo fundamental: Bahía Blanca no olvida”. En particular, se resaltó que Zalazar actuó “con solidaridad, con heroísmo y con un profundo sentido de humanidad” cuando intentó asistir a una familia en medio de la emergencia.

Uno de los momentos más conmovedores se produjo cuando Marina, madre de las niñas fallecidas, entregó el diploma a Valeria, viuda de Zalazar. “Quiero solidarizarme con todas las familias de la inundación. Sabemos que se cobró muchas vidas. Yo luché por esto porque para mí este reconocimiento es importante”, expresó visiblemente emocionada.

En paralelo, la Municipalidad de Bahía Blanca difundió un video institucional para recordar el primer aniversario de la catástrofe. La pieza audiovisual, narrada por el periodista Juan Carlos Meschini, repasa imágenes del día de la inundación y de las semanas posteriores, mostrando tanto los daños ocasionados como el proceso de recuperación de la ciudad.

“Un año de la catástrofe que nos marcó la vida para siempre. Recordamos con dolor a quienes ya no están y acompañamos a sus seres queridos”, señala el mensaje que acompaña el video. El material también destaca la solidaridad de la comunidad durante los momentos más difíciles, con escenas de vecinos ayudándose entre sí y de los operativos de asistencia desplegados en la emergencia.

“No fue un año fácil, pero no nos rendimos. Caminamos juntos, sosteniéndonos unos a otros”, expresa la narración, que concluye con una reflexión sobre el proceso de reconstrucción: “Bahía no se doblegó, se puso de pie y hoy renace”.

De esta manera, al cumplirse un año de la tragedia, la ciudad recuerda a las víctimas y destaca los gestos de solidaridad que surgieron en medio del desastre, mientras continúa el camino de recuperación tras uno de los episodios más dolorosos de su historia reciente.

