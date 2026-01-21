Última llamada para el maíz: la siembra tardía

La historia reciente, la de las últimas campañas, del cultivo de maíz es única y tan especial que ninguna campaña tuvo un punto de contacto productivo con el ciclo inmediatamente anterior. Y, en esta campaña, sucede algo similar, en el cual la siembra temprana está mostrando su mejor versión en perspectiva productiva y, como en los mejores años, volvió a tomar mucha relevancia la siembra tardía o atrasada de maíz.

En este sentido, la condición hídrica general para la siembra de esta fecha aseguraría una buena emergencia y desarrollo inicial.

En este contexto desafiante, ILLINOIS Semillas, una de las marcas de maíz de GDM, enfocada exclusivamente en el desarrollo de híbridos de maíz, tiene una recomendaciones y propuestas muy ajustadas para la siembra tardía.

El gerente Comercial de la marca, Agustín Manavella explica que la nueva propuesta y posicionamiento de ILLINOIS Semillas ya le permitió a todo el equipo técnico y comercial abocarse a las recomendaciones del cultivo, estando mucho más cerca de los productores y la realidad de cada lote.

“Para mantener el contacto y la precisión necesaria en una campaña de realidades complejas —como zonas bajas anegadas o lotes donde la loma está sin perfil de humedad—, el equipo de ILLINOIS puede llevar la recomendación técnica para este momento del año ajustada a las necesidades del productor”, señala Manavella.

De acuerdo al gerente, la clave actualmente es definir la fecha de siembra correcta del híbrido tardío para que el período de máxima susceptibilidad recaiga sobre un momento de recarga o disponibilidad hídrica adecuada, teniendo en cuenta que, en esta campaña, se pronostica una “Niña débil” (lluvias por debajo del promedio) que puede afectar al cultivo en el momento en que más lo necesita (la floración).

Entre otros aspectos importantes, también están la cobertura del lote, su historia de rotación, que esté libre de malezas, seguir desde muy temprano el progreso poblacional de las plagas, considerando que la presión de insectos es más alta en siembras tardías.

Por estas causas, según Manavella, “el maíz volvió y volvió con toda la fuerza propia y su mejor versión”, proyectando una recuperación del área de siembra en muchas zonas.

Otro aspecto que cita el gerente es la nutrición mineral. “Aun el productor está muy acostumbrado a llevar adelante de manera eficiente la fertilización de los maíces tempranos, sin embargo, falta la práctica en el diagnóstico nutricional en siembras tardías. Hacerlo, redundará en una mayor eficiencia de absorción entre la demanda y lo aplicado”, dice el gerente.

“Cortos” rendidores

Para responder a esta demanda de híbridos ajustados a las siembras tardías, ILLINOIS Semillas despliega una propuesta que prioriza la prolificidad y la estabilidad.

Entre las opciones destacadas para zonas que requieren estabilidad en los rendimientos con bajas densidades de plantas está IS 2738 MGRR2/RR2. Este híbrido, de ciclo intermedio, pero con óptima tasa de secado también concluye su ciclo de manera adelantada.

Por otro lado, para afrontar las siembras más tardías el reconocido IS 550 VT3P/RR2, un híbrido hiper precoz con trayectoria consolidada, permite siembra de hasta mediados de enero en la provincia de Buenos Aires.

Este híbrido, por su ciclo, presenta ventajas importantes, como cumplir rápido las etapas de crecimiento y desarrollo. Y, al momento de secado, otorga una cosecha anticipada.

Según Manavella, en estos casos tan puntuales, se debe proyectar un lote con un potencial de rendimiento menor, pero se debe manejar el cultivo en consecuencia a ese objetivo (densidad y nutrición).

Asimismo, comenta que el equipo técnico de ILLINOIS elaboró una “Guía Práctica para siembra de maíz tardío” que pronto se publicará y estarán recibiendo todos los productores de diferentes zonas para llevar adelante la correcta implantación del cultivo.