Este domingo Naon y San Martin definen quien se queda con los Play Offs

Este domingo 7 de junio a partir de las 15 horas en cancha del Club Atlético Naón se disputara la revancha para definir la Etapa Final. En caso de ser el CAN el ganador automáticamente se consagraría campeón de la temporada 2025 – 2026.

Llega con una ventaja importante el equipo del Club Atlético Naón, teniendo en cuenta que el domingo 31 de mayo se impuso de visitante por 3 a 1 ante San Martín. Con esos dos goles de diferencia. aún perdiendo por un gol logrará el objetivo no sólo de la Etapa Final, sino del Bicampeonato, porque defiende el título.

Es necesario recordar que el Club Atlético Naón se adjudicó la Etapa Clasificatoria, el torneo largo en el que jugaron todos contra todos. Ahora lo que se está jugando es la Etapa Final, en la que clasificaron los primeros ocho equipos.

San Martín fue uno de los equipos que más complicó a Naón en la temporada, más allá de la última derrota. En la Etapa Clasificatoria había vencido de visitante. Está en condiciones de reaparecer Matías Urquiza.