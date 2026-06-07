Charla Ganadera en Cooperativa Agrícola Dudignac: Ecografía, ITAF ysus beneficios, además un cruzamiento zonal con Raza Wagyu

Este próximo 11 de junio a las 19:30hs. en el Salón Auditorio de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Dudignac la cadena ganadera tiene una propuesta de capacitacion, al tiempo de contactar con herramientas probadas que hacen mas eficiente la producción y la reproducción ganadera.

La charla invita a profundizar sobre Ecografía de carcaza y lograr mayor eficiencia en la producción de carne. La IATF sus costos y beneficios, a lo que se suma como parte de la charla un proyecto ganadero de la región que vincula estas herramientas y produce ganadería Wagyu, de Urdampilleta.

El medico veterinario Bruno Barbutti, uno de los organizadores y disertantes, en lo que hace a IATF en dialogo con El Regional Digital adelanto algunos de los temas que se abordaran señalando que son tres charlas bien ganadera por lo que se invita a colegas, productores y publico interesados como lo es Insimeniacion artificial, hablare sobre los costos, calidad en ecografía de carne, abocado esto a lo que es el rendimiento y el engorde, el tema será abordado por el Med. Vet. Jorge Ferrario, especialista en el tema y cierra. el medico veterinario Sebastián Salón de Urdampilleta, partido de Bolívar, quien va a exponer sobre un proyecto donde se enlazan estos dos temas antes mencionados, y sobre cruzamiento con raza Wagyu. y que viene trabajando desde hace un tiempo, comento Barbutti.

Barbutti analizo que hoy hay oportunidades de negocios en la ganadería, esta de la que vamos hablar en la charla del próximo jueves 11, es otra, y esta muy buena poderla analizar. Son temas que por ahí no da para charlarlo en una manga, pero en Dudignac, hay un espacio donde podemos también consultar, cierro esto con una comida, adelanto.

El ingreso a la charla es libre.