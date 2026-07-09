Trigo y Cebada: Avanza la implantación de ambos cultivos

La siembra del cultivo de trigo ya alcanzo el 87,9 % del área proyectada en 6,5 MHa. Las labores en el centro y norte del área agrícola entran en su etapa cúlmine, salvo sectores con demoras en el Centro-Norte de Santa Fe por falta de piso, destaca el panorama agrícola semanal de la Bolsa de Cereales.

Mientras tanto, en el sur del área agrícola, los problemas de transitabilidad son más generalizados, y en cada región resta entre un 20 y un 40 % del área para cumplir con la superficie destinada al cereal.

En cuanto al desarrollo, se observan diferentes estadios en toda el área agrícola, desde los primeros cuadros en encañazón sobre el NOA hasta lotes que todavía se encuentran bajo tierra, con demoras en la emergencia debido a las bajas temperaturas. Sin embargo, en todos los casos, se encuentran acompañados de una oferta hídrica Adecuada/Óptima y mantienen una condición de cultivo Normal a Excelente.

Cebada

En cuanto a cebada, la siembra alcanza el 67,6 % de la superficie proyectada a nivel nacional, continuando con la reducción de la demora respecto de la campaña previa y del promedio PAS.

No obstante, el avance aún mantiene un retraso de -12 p.p. en comparación con el ciclo anterior y de -6 p.p. frente al promedio histórico, principalmente por las dificultades para el ingreso de la maquinaria en el centro y sudeste de Buenos Aires debido a la falta de piso. En contraposición, las labores cobraron impulso sobre Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires, donde el 90 % del área sembrada ya emergió bajo óptimas condiciones de humedad.

Asimismo, en los núcleos cebaderos del sur, tanto el oeste como el sudeste presentan cerca del 40 % del área sembrada emergida, con los primeros lotes transitando la diferenciación foliar, 4 % y 10 %, respectivamente, bajo condiciones de humedad adecuadas y con una buena implantación.