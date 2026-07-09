A las puertas de un evento «Niño»: En el tambo del oeste bonaerense sigue creciendo la producción, pero enfrenta un desastroso estado de los caminos rurales

Con perfiles de suelo con una carga de humedad que oscila entre el 80% y el 100%, y la capa arable con 60% a 70%, la Cuenca Oeste tiene una buena foto de entrada al invierno. Pero nos preocupa, porque “El Niño” ya llegó, y en los próximos meses traería abundantes lluvias, que los suelos citados, no estarán en condiciones de absorber, lo cual es una amenaza para las zonas que, sin avance en las obras hidráulicas y camineras prometidas, otra vez podrían ver sus campos y caminos inundados. El SMN, en su pronóstico de JUN-JUL-AGO, prevé lluvias y temperaturas mayores a las normales.

Producción y perspectivas lácteas

La producción de leche, sigue creciendo, aunque a fin de otoño, se desaceleró un poco, acercando curvas con el año previo. Hay buenas condiciones para la producción, en lo que refiere a base forrajera, reservas y relación de precios con alimentos concentrados.

Pero en varias zonas, los caminos rurales siguen en mal estado, y sumando sobrecostos a la actividad. Y ante la posibilidad de un “Niño” fuerte, debemos ocuparnos desde ya, de revisar y limpiar todas las vías de desagüe, levantar las calles internas y de acceso, y tener (quien pueda) algún stock de alim. concentrados.

Junio: Como andar en bicicleta. Sigues pedaleando, o te caes.

Circula en medios y redes una idea que homologa el crecimiento de nuestra producción, con un año “excepcional” para el sector. Y sobre esto, cabe alguna aclaración: buenas condiciones, nos han permitido alimentar bien y con cierta economía a las vacas; pero otros rubros de costos, bajos precios y contexto, no fueron tan amigables con nosotros, e hicieron los números muy “finitos” para que la mayoría de los tambos pueda cerrarlos. Es la realidad, para los que decidimos permanecer y dar perspectiva al negocio, en otro año de cambios y mucho trabajo de adaptación.

La Cadena y su contexto institucional

Gestión institucional: estuvimos en el Congreso El pasado 9 de junio, la CAPROLECOBA participó de una reunión informativa sobre la Cadena Lechera, en una reunión conjunta de las

Comisiones de Comercio y Pymes, de la Cámara de Diputados de la Nación. Lo hizo, invitada por quien presidía la misma, junto a otras entidades del sector, como el CIL, Apymel, la FunPEL, y algunos invitados a título personal. Una buena experiencia, que nos dejó varias reflexiones:

1 Los legisladores y sus asesores, necesitan conocer de primera mano a actores y situaciones de las actividades económicas del país.

2 Acciones como ésta, se complementan con la labor que la Fundación Producir Conservando, desarrolla en el Congreso.

3 La cadena Láctea en general y la Producción, en particular necesitan mostrarse a la Sociedad, en forma ordenada y profesional. Apoyados en una organización sólida y representativa.

Nuestros interlocutores de circunstancia, deben tener la certeza de que están hablando con el sector real y quienes de veras lo representan.