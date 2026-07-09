Campaña 25/26: Finaliza la cosecha de soja con 51 M/Tns de granos de la oleaginosa

Finaliza la campaña de soja con una producción acumulada de 50,1 MTn. Si bien aún restan escasos lotes por cosechar en el sudeste bonaerense, su superficie remanente no modifica la estimación de producción nacional, dio a conocer la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La misma resulta un 0,4 % inferior a la del ciclo previo, aunque 19 % superior al promedio de las últimas cinco campañas. El rendimiento medio nacional alcanzó los 31,3 qq/Ha, un 5 % por encima de la campaña 2024/25 y 21 % superior al promedio de los últimos cinco años. A nivel regional, los Núcleos Norte y Sur registraron rendimientos levemente superiores a sus promedios históricos, con máximos de hasta 55 qq/Ha en casos puntuales.

Asimismo, NOA y Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires alcanzaron récords para la serie PAS, destacándose este último tanto en soja de primera como de segunda. En contraste, el sudeste bonaerense presentó rindes por debajo de la media histórica.

Maiz

La entidad porteña en su Panorama Agrícola Semanal, también dio a conocer el estad de cosecha de maíz con destino grano comercial alcanzó el 56,4 % del área apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 81,2 qq/Ha.

El avance de las labores mantiene una demora interanual de -14 p.p., como consecuencia del elevado contenido de humedad en los granos y, en menor medida, de las condiciones de piso desfavorables en algunos sectores, que continúan limitando el ingreso de las cosechadoras.

No obstante, los rindes relevados hasta el momento se ubican por encima de los registrados durante la campaña 2024/25 y del promedio de las últimas cinco campañas en regiones como el NEA, ambos Núcleos y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires.

En línea con estos resultados, sostenemos nuestra proyección de producción nacional en 64 MTn.