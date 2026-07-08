Condenaron a exjefe de la Armada por el ARA San Juan y absolvieron a otros tres

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó este miércoles al ex capitán de navío Claudio Villamide a tres años de prisión en suspenso por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 y en el que murieron sus 44 tripulantes.

Por mayoría, los jueces consideraron al excomandante de la Fuerza de Submarinos responsable de los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de las víctimas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en línea con lo solicitado por la fiscalía durante el juicio.

En cambio, el tribunal absolvió por unanimidad a los otros tres imputados: el contralmirante Luis López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Héctor Correa.

La sentencia puso fin a un proceso oral que comenzó el 3 de marzo y se extendió durante más de 30 audiencias, en las que declararon especialistas en submarinos, excomandantes, oficiales y suboficiales retirados de la Armada.

Los fundamentos del fallo se conocerán en una fecha posterior, dentro del plazo previsto por el Código Procesal. Recién entonces las partes podrán resolver si apelan la decisión.

Uno de los puntos centrales que deberá explicar el tribunal será el vínculo entre los incumplimientos atribuidos a Villamide y el desenlace del ARA San Juan, cuya secuencia final, desde la pérdida de control del submarino hasta su implosión, continúa siendo objeto de análisis.

Antes de este juicio, Villamide ya había sido destituido de la Armada en el marco de un proceso disciplinario. Entre las faltas atribuidas figuró no haber ordenado al entonces comandante del submarino, Pedro Fernández, regresar a puerto navegando en superficie luego de que se reportara un incidente en el tanque de baterías.

Durante el debate oral también se analizaron las condiciones operativas del ARA San Juan antes de su última misión. En ese contexto, cerca de 90 testigos aportaron información sobre el estado del submarino, la documentación técnica y las pruebas pendientes, con el objetivo de determinar si esas condiciones pudieron haber influido en la seguridad de la embarcación y en la tragedia que conmocionó al país.