Municipio Cercano paso por la localidad de La Niña

Tal como informáramos, el programa «Municipio Cercano» llego este miercoles a la localidad de La Niña, vinculando servicios, asesoramiento y atención personalizada a los vecinos de la localidad.

La jornada tuvo lugar por un lado en la Delegación Municipal y contó con la participación de distintas áreas del Gobierno Municipal, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites, consultas y acciones de promoción comunitaria.

Otra parte del equipo municipal, como la Dirección de Transito en el marco de la Educación Vial, brindó charlas destinadas a estudiantes de los niveles primario y secundario, promoviendo la concientización sobre normas y hábitos seguros en la vía pública.

A su vez personal de la dirección de Gestión Ambiental transfirió conocimiento en el ambito educativo sobre separación de residuos, reciclado y cuidado del ambiente.

Asimismo, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atendió consultas y reclamos relacionados al consumo.

Por su parte, personal de Actividades Económicas y Producción recorrió comercios de la localidad para atender inquietudes de los comerciantes y avanzar con el relevamiento comercial. También se realizaron visitas a instituciones locales con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad y actualizar documentación.



Además, se llevó adelante una jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos, contribuyendo al cuidado de la salud animal, mientras que el área de Licencias de Conducir ofreció turnos para renovaciones y capacitaciones para quienes tramitan su primera licencia.

Con esta nueva edición de Municipio Cercano, el Gobierno Municipal continúa acercando sus servicios a las localidades del partido, promoviendo un contacto directo con los vecinos y facilitando el acceso a las distintas áreas de gestión.