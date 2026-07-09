Intendentes y legisladores de la UCR gestionaron sobre el transporte escolar rural

La legisladora provincial Natalia Quintana fue parte esta semana de una reunión entre Intendentes del Foro provincial radical y el diputado Miranda de una reunion con la ministra de educacion, Flavia Terigi, donde uno de los ejes principales de la reunión fue el transporte escolar rural.

Según Quintana, la situación del transporte escolar para las escuelas rurales, es una seria problemática que afecta a cientos de estudiantes y que requiere respuestas urgentes en toda la provincia de Buenos Aires.