Intendentes y legisladores de la UCR gestionaron sobre el transporte escolar rural
La legisladora provincial Natalia Quintana fue parte esta semana de una reunión entre Intendentes del Foro provincial radical y el diputado Miranda de una reunion con la ministra de educacion, Flavia Terigi, donde uno de los ejes principales de la reunión fue el transporte escolar rural.
Según Quintana, la situación del transporte escolar para las escuelas rurales, es una seria problemática que afecta a cientos de estudiantes y que requiere respuestas urgentes en toda la provincia de Buenos Aires.
Planteamos la preocupación por la relación entre las jefaturas distritales y los intendentes, algunas posturas se convierten en un obstáculo para abordar los complejos temas que atraviesan a los niños, niñas y adolescentes del medio rural para llegar a sus escuelas.
Quintana puntualizo que la educación necesita diálogo, coordinación y compromiso de todos los niveles del Estado. Solo trabajando de manera conjunta podremos dar respuestas a los complejos desafíos que hoy atraviesa el sistema educativo bonaerense.
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