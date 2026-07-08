La ruta nacional 33 vuelve a ser escenario de otro accidente fatal

Un camionero falleció este martes a la noche tras un choque frontal entre dos camiones cerca de las 23:40 en la Ruta Nacional 33, entre América y Trenque Lauquen, a la altura del kilómetro 341, en el sector del Puente Vidania.

Uno de los vehículos transportaba cajas de café y su acoplado se incendió totalmente. El otro camión circulaba sin carga.

Ambos conductores quedaron atrapados entre los hierros y fueron rescatados por Bomberos. Si bien fueron trasladados al hospital, un chofer oriundo de Rosario falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Personal de emergencia continuó trabajando en el lugar para remover los vehículos, por lo que la Ruta fue cortada en dirección América-Trenque Lauquen.

La Opinion de Trenque Lauquen