Trigo y Cebada: Ambos cereales se desarrollan en condiciones normales

La lluvias de esta semana concentradas en la región NEA favorecen directamente al cultivo de trigo 25/26 que transita estadíos entre espigazón y llenado de grano en el 93 % del área.

Por otro lado, sobre el centro y sur del área agrícola, como consecuencia de la alta disponibilidad hídrica, se registra una creciente aplicación de fungicidas para el manejo de royas y mancha amarilla, y en los lotes más complicados con anegamiento se observan algunos casos de clorosis y lavado de nutrientes.

Sin embargo, el 97,1 % del área presenta condición de cultivo Normal a Excelente, mientras que el 54,6 % ya transita estadíos críticos (desde encañazón en adelante), lo que mantiene elevadas expectativas para el cereal en términos productivos.

Cebada

En lo que respecta a la cebada, a nivel nacional, el 91 % del área implantada presenta una condición hídrica entre Adecuada/Óptima, en consecuencia, el 88 % de los cultivos se encuentra en estado Normal/Bueno.

Bajo este contexto el 66 % transita el pleno macollaje, mientras que el 32 % ya ha iniciado la etapa de encañazon, principalmente sobre la región central. Sobre los núcleos cebaderos del sur, el 82,5 % presenta una condición Normal/Buena. Tras las últimas lluvias se han iniciado las aplicaciones de fungicidas.