Con la campaña de trigo avanzada, especialistas del INTA Marcos Juárez analizaron cómo podría afectar a los rendimientos la mayor presencia de días nublados. También evaluaron la situación sanitaria de los cultivos y los posibles riesgos para la calidad comercial del grano ante la perspectiva de lluvias abundantes hacia la cosecha.

El análisis se realizó durante una jornada a campo organizada por el grupo Trigo del INTA Marcos Juárez, en la que participaron productores y asesores técnicos. La actividad permitió recorrer la red de ensayos del campo experimental, conocer las nuevas variedades comerciales y evaluar estrategias de manejo para que cada material exprese su potencial de rendimiento. La red incluye unas 70 variedades de ciclos largos y cortos, con una renovación anual de entre 10 y 15 materiales.

“Lo llamativo de esta campaña es la cantidad de días nublados y la gran pregunta es cómo va a afectar en el rendimiento esa falta de luz que ha tenido la planta”, señaló Dionisio Gómez, profesional del INTA Marcos Juárez y responsable de los ensayos de la red de trigo.

Según los registros de Marcos Juárez, junio presentó valores normales de heliofanía, es decir, la cantidad de horas de sol directo que se registran durante el día. En julio, este indicador disminuyó un 45 % y en agosto, un 30 % respecto de los valores habituales. Sin embargo, durante septiembre, cuando transcurre el período crítico del trigo en esta zona, la heliofanía se mantuvo dentro de los parámetros normales.

Gómez explicó que el coeficiente fototermal, que relaciona la radiación recibida por el cultivo con la temperatura, presenta una correlación directa con el rendimiento durante el período crítico. Como las temperaturas fueron normales y las horas de sol disminuyeron, el coeficiente se redujo en los meses de mayor nubosidad.

En la zona central, la recuperación de las horas de sol durante septiembre permitió que esa reducción no fuera tan marcada en el período crítico. Por eso, se espera que el impacto sobre los rendimientos sea limitado en Marcos Juárez y alrededores. La situación podría ser diferente en regiones más australes, como en el sur de Buenos Aires, donde los cultivos presentan un desarrollo más atrasado y la menor radiación podría coincidir con etapas decisivas para la definición del rendimiento.

En cuanto a las precipitaciones, Gómez señaló que el invierno transcurrió dentro de los parámetros habituales para la región, con escasas lluvias durante junio y julio. Septiembre fue más seco de lo normal y las precipitaciones comenzaron a incrementarse desde mediados de octubre, aunque sin alcanzar niveles extraordinarios.

La campaña también estuvo marcada por dos episodios de granizo, uno de ellos a fines de septiembre, que provocaron importantes daños en los cultivos. Las pérdidas fueron especialmente severas en la zona comprendida entre Bell Ville, en Córdoba, y Las Rosas, en Santa Fe, donde algunos productores debieron descartar lotes por los daños ocasionados.

A estos eventos se sumaron las heladas tardías. El 17 de octubre se registró una helada que afectó especialmente el sur de Marcos Juárez. “En la zona de Arias, algunos lotes registraron pérdidas de rendimiento de hasta el 90 % como consecuencia de las heladas”, advirtió Gómez.

Calidad: recuperación de proteína y riesgos ante posibles lluvias

Leticia Mir, responsable del Laboratorio de Calidad del INTA Marcos Juárez, anticipó que esta campaña podría registrar una recuperación en los niveles de proteína del trigo, luego de un ciclo caracterizado por valores muy bajos. “Para aquellos planteos pensados con un manejo que apunta al rinde promedio zonal, esperamos alcanzar o estar cercanos al 11 % de proteína, que es la base de comercialización”, explicó. Además, aclaró que los resultados dependerán del manejo y de la historia previa de cada lote.

Ante la posibilidad de mayores precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño, Mir advirtió sobre dos riesgos para la calidad del trigo, que podrían presentarse si las lluvias abundantes coinciden con la etapa posterior a la madurez del cultivo. El primero es el lavado del grano, que puede provocar una reducción del peso hectolítrico de cuatro puntos o más, según la intensidad de las precipitaciones. Esta pérdida representa una penalización importante en la comercialización.

El segundo riesgo es el brotado del grano, que afecta su calidad industrial. Este deterioro puede identificarse mediante el análisis de Falling Number (índice de caída), que permite evaluar indirectamente la actividad enzimática asociada a la germinación. Los valores bajos indican problemas que pueden afectar el comportamiento de las masas durante la elaboración de panificados.

“Este inconveniente es muy difícil de manejar y la única manera que tenemos es recurrir a la mezcla de trigo brotado con trigo no brotado”, explicó Mir. A diferencia de otros defectos de calidad que pueden corregirse mediante aditivos, el trigo brotado solo puede incorporarse en proporciones limitadas para evitar problemas en la elaboración.

Para anticipar las características de la campaña, el grupo Trigo y el Laboratorio de Calidad del INTA Marcos Juárez realizan cada año un muestreo previo a la cosecha. Cuando los granos alcanzan la madurez y solo les resta perder humedad, se toman muestras representativas de las variedades más sembradas, que luego se secan y analizan para determinar sus parámetros de calidad.

Estos resultados preliminares permiten brindar información anticipada a productores, acopios e industrias sobre la calidad esperada del trigo en la región.