Un residuo generado por la producción porcina puede regresar al sistema productivo convertido en un insumo para la agricultura. Esa es la premisa de Mycopel, un bioproducto desarrollado por investigadores del INTA a partir de compost elaborado con residuos de origen porcino provenientes de una planta de generación de biogás de la provincia de Buenos Aires.

El material es caracterizado y enriquecido con microorganismos benéficos, entre ellos hongos de las especies Trichoderma afroharzianum y Cladorrhinum samala, que luego se procesa mediante peletizado. “El resultado es un producto sólido que combina materia orgánica estabilizada con microorganismos de interés agronómico”, señaló Nicolás Riera, investigador del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMyZA) del INTA, quien agregó que su presentación en pellets facilita la manipulación, el transporte, el almacenamiento y la aplicación en suelos o sustratos.

El trabajo buscó transformar un residuo generado por una actividad agropecuaria en un producto capaz de volver al sistema productivo. Para avanzar en esa dirección, los equipos evaluaron la incorporación de hongos benéficos en el compost y desarrollaron una formulación peletizada. “La propuesta se enfoca en recuperar materiales considerados residuos, tratarlos y volver a utilizarlos con un nuevo propósito productivo”, expresó Riera.

El desarrollo reunió a tres grupos del IMyZA del INTA: el Laboratorio de Transformación de Residuos, el Laboratorio de Antagonistas y Fitopatógenos y el Laboratorio de Bioprocesos. Participaron Nicolás Riera, Vanesa Mema, Melisa Pérez, Mara Martín y Viviana Barrera, quienes integraron conocimientos sobre valorización de residuos, microbiología y formulaciones con microorganismos benéficos.

La propuesta busca combinar los aportes de una enmienda orgánica estabilizada con microorganismos seleccionados en una formulación sólida. Riera agregó que su utilización apunta a mejorar el aprovechamiento de los residuos agropecuarios y a generar nuevos productos para los sistemas de producción agrícola.

Mycopel surgió en el marco de un proyecto Biodesarrollar, financiado por la Dirección Nacional de Bioeconomía de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y ejecutado durante 2024.

“La distinción como Bioproducto Argentino representa un respaldo al trabajo realizado y al enfoque que considera los residuos agropecuarios como recursos susceptibles de transformación y valorización”, concluyó el investigador del IMyZA.