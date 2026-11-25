l proyecto para establecer un nuevo régimen de biocombustibles sigue trabado en la Cámara de Diputados. El viernes pasado venció el plazo ordinario para que las comisiones emitieran dictamen durante el período ordinario y el oficialismo llegó a esa fecha sin las firmas necesarias. El desacuerdo que frenó el trámite se concentra en el biodiésel: cuánto del mercado interno quedará reservado a las pymes que hoy abastecen la mezcla obligatoria con gasoil y cuánto se abrirá a la competencia de las grandes aceiteras.

La iniciativa, impulsada en el Senado por Patricia Bullrich, obtuvo media sanción por 41 votos a favor y 25 en contra. Luego, se debatió en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería de Diputados. Allí quedaron expuestas las diferencias. Mientras los legisladores de Córdoba, Santa Fe y provincias del norte empujaban la aprobación, diputados bonaerenses de Pro reclamaron cambios para las pymes de su provincia. También hubo planteos de legisladores de la UCR, el MID y UxP.

El Senado aprobó un proyecto que, al cabo del primer año del nuevo régimen, eleva del 12% al 15% la proporción obligatoria de bioetanol en las naftas y del 7,5% al 10% la de biodiésel en el gasoil. En Diputados, la discusión se concentra en cómo repartir el corte del biodiésel. Hoy las plantas no integradas abastecen todo el 7,5%. Con el texto del Senado, tendrían inicialmente 6,5 puntos garantizados y los otros 3,5 quedarían abiertos a la competencia.

Esa reserva bajaría a cuatro puntos en 2031 y desaparecería en 2036. El Pro propone elevar el corte al 11% y reservar seis puntos para las pymes en el tramo final de la transición. La cámara de pymes Cepreb, por su parte, plantea un corte del 12,5%, dividido en tres segmentos durante toda la vigencia de la ley: uno para las pymes regionales, otro para las plantas no integradas y otro de libre competencia para las aceiteras.

“Entre los movimientos del Pro y las dudas del Gobierno, nos quedamos sin dictaminar”, cuestionó el cordobés Carlos Gutiérrez en X.

Martín Ardohain (PRO), presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, señaló que el oficialismo mantiene el corte de biodiésel en el 10%, pese al pedido de elevarlo al 11%. “Habíamos pedido un punto más, 11% de corte y del 10% no se van a mover”, dijo. A su juicio, la discusión pendiente pasa por la redacción del esquema regional y por cómo se repartirá el mercado entre las empresas integradas y las no integradas. El diputado sostuvo que el proyecto debería tratarse este año y apuntó a una convocatoria a extraordinarias para retomar el debate en comisión.

El diputado pampeano Martín Ardohain Instagram

En rigor, el proyecto quedó fuera del trámite habitual hacia el recinto. El reglamento prevé una excepción al plazo de comisión si la Cámara la aprueba por dos tercios de los votos emitidos. La principal vía para que la iniciativa avance este año es que el Poder Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias e incluya el proyecto en el temario. Otra posibilidad es una prórroga de las ordinarias. En ambos casos, el reglamento permite a las comisiones dictaminar hasta diez días antes de la fecha prevista para el cierre del período. La inclusión en la agenda habilitaría el debate, pero los bloques todavía tendrían que reunir las firmas y los votos. Si Diputados aprueba el texto tal como llegó del Senado, quedará sancionado. Si introduce cambios, deberá volver a la Cámara alta.

Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), pidió que Diputados avance con el texto que ya pasó por el Senado. “Sería una lástima demorar la promulgación de esta ley, que ya ha tenido una enorme discusión en el Senado, y una gran negociación”, dijo. A su juicio, la reforma “va a generar competencia, va a generar menores costos para el consumidor y va a abrir una puerta a nuevas inversiones”. Y agregó: “Lo deseable sería que cuanto antes se avance en la Cámara de Diputados para aprobar la ley y tener ya los beneficios hacia adelante lo más pronto posible”.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), sostuvo que una nueva legislación permitiría aprovechar la capacidad productiva instalada y acompañar la adopción de cortes obligatorios en otros países, que vinculó con la búsqueda de una menor dependencia del gasoil y el petróleo importados. Según indicó, la Argentina cuenta con capacidad para producir 3,8 millones de toneladas y 2,8 millones quedan fuera del abastecimiento del mercado interno bajo las reglas vigentes. Cuestionó el esquema, al que calificó de “soviético”, “porque el Estado regula todos los meses precios, volumen, quién puede producir, a quién le tiene que vender y quién le tiene que comprar obligatoriamente a precios considerablemente más altos que los precios normales del mercado”.

Idígoras también señaló que el calendario electoral puede complicar el trámite en 2027. “El año que viene va a ser un año electoral donde va a haber muy poca agenda legislativa. Por eso si no sale este año es muy difícil que el año que viene haya una legislación”, afirmó.

Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), consideró viable el proyecto y se mostró abierto a revisar las condiciones para las plantas independientes. “Todas las modificaciones que se puedan impulsar, que mejoren la ecuación para las empresas no integradas, bienvenido sea”, dijo. Sobre los plazos, agregó: “Necesitamos una aprobación que tendría que ser este año, si no se llega en ordinarias, por lo menos que sean extraordinarias”.

Kusznierz señaló que Santa Fe concentra la mayor capacidad productiva y que la salida exportadora de las firmas integradas puede dejar un volumen relevante del mercado interno para las plantas independientes. “El corte creemos que al 10% es una buena base para crecer en el futuro”, afirmó.

Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer)

Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), condicionó el respaldo de la entidad a que se revise el capítulo de biodiésel. “Lo relevante no es que se sancione cualquier ley este año, sino que se sancione una ley equilibrada”, dijo. Advirtió que el texto “reduce la participación de las 25 plantas pymes que hoy abastecen el corte obligatorio y la elimina en 2036”. En su evaluación, ese cambio pone en riesgo fábricas de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, San Luis y Santa Fe, apuntan.

“La solución es acotada y está escrita: elevar el corte de biodiésel al 12,5% con un segmento para las pymes regionales, otro para las no integradas y otro de libre mercado para las aceiteras”, explicó. Según el directivo, la propuesta carece de costo fiscal y permitiría que las grandes aceiteras ingresen al mercado interno a través del volumen adicional. “Con esas modificaciones, que ya respaldan bloques de distintas fuerzas, gobernadores y entidades industriales, la ley puede aprobarse este año y con un consenso casi unánime”, sostuvo.

LN Campo