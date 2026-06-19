Trigo 26/27: Ya se cubrió mas del 50% del área prevista a sembrar. En 9 de Julio y zona, productores Aapresid mejoran las intensiones

En un nuevo informe a traves del Panorama Agrícola Semanal (PAS), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires detallo que las labores de siembra de trigo marcaron un progreso intersemanal; esto pese a la escasez de lluvias, las bajas temperaturas y la elevada humedad ambiental dificultan el reacondicionamiento del suelo sobre toda la franja sur agrícola donde continúan acentuándose las demoras para la entrada de las máquinas.

Conforme a lo detallado por el PAS, a la fecha, se encuentra sembrado el 57,6 % del área proyectada en 6,5 MHa para el ciclo 2026/27, manteniendo igualmente un adelanto de 16,6 p.p. respecto al promedio histórico.

En el NOA, se da por finalizada la siembra y en el NEA restan por sembrarse sectores que presentan dificultades de transitabilidad, pero en ambas zonas los lotes implantados atraviesan el desarrollo inicial con un buen logro de stand de plantas. En el resto del área agrícola, se observan emergencias homogéneas de las primeras hectáreas sembradas.

En 9 de Julio y zona

Por su parte desde la Regional Aapresid 9 de Julio-Casares informaron que los productores Aapresid de la zona, han mejorado las intenciones de siembra de cultivo de invierno, versus a la de hace dos meses atrás. La baja de dos puntos en retenciones, la baja del precio en urea, mejoraron la condición para salir a sembrar, si están viendo cual lote elegir, debido al ya confirmado fenómeno El Niño para la region agricola.