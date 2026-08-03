2da. fecha del Ascenso: Tres victoria y una gran tarde de goles en Patricios

Se disputo este fin de semana la 2da. fecha del Torneo de Ascenso 2026 organizado por la Liga Nuevejuliense de Futbol, donde el día sábado se disputo un partido adelantado entre Atlético La Niña y Defensores de La Boca, donde gano el tricolor por 1 a 0.

Ayer domingo, se completo la fecha, y en cancha de Once Tigres, donde Unión Dennhey hace de local, recibió a 12 de Octubre y también el local se llevo la victoria por la mínima deferencia de 1 a 0.

Distinto fue en la localidad de Patricios, donde Compañía Gral. Buenos Aires que venia de empatar ante Dudignac, en su condición de local recibió a Defensores de Sarmiento y le gano por 7 a 3, en una gran jornada de goles por parte de ambos equipos.

Con este resultado la «Locomotora» se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones que lidera La Niña, cuando recién se han disputado dos fechas del Torneo. La fecha tuvo como equipo libre a Dudignac.

Síntesis de la 2da. fecha

Atlético La Niña 1 vs. Defensores de la Boca 0

Club 12 de Octubre 0 vs. Unión Dennehy 1

Compañía General Buenos Aires 7 vs. Defensores de Sarmiento 3

Libre: Atl. Dudignac

Tabla de posiciones

Atl. La Niña 6

Compañia Gral. Bs. As. 4

Union Dennhey 3

Def. de la Boca 1

Atl. Dudignac 1

12 de Octubre 1

Def. Sarmiento 0

Tercera fecha

Unión Dennhey – Atl. La Niña

Def. de la Boca – Compañía Gral. Bs. As.

Def. de Sarmiento – Atl. Dudignac

Libre: 12 de Octubre