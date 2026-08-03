Aprehensión de personas por varios delitos y secuestro de moto vehículos

El pasado viernes 31 de julio, personal policial procedió a la detención de un masculino mayor de edad domiciliado en este medio, quien esta en cumplimento de una orden dispuesta por Juzgado de Garantías N° 2 y UFIyJ N° 5 Dpto. Judicial Mercedes, carátula “ Daño simple, lesiones leves agravadas”. Quedando detenido a disposición de dicho magistrado.

En tal sentido en prevención de delitos y faltas en general se procedía a la aprehensión en la vida pública de masculino mayor de edad, realizando venta ambulante sin permiso municipal, labrándose acta de rigor e incautación de elementos a disposición del Juez de paz Local. Posteriormente recupera su libertad una ves certificado que el mismo no posee impedimento legal en su contra.-

En otro orden, la Estación de Policía 9 de Julio informo que personal esta Dependencia policial procedió a la aprehensión de otro masculino mayor de edad, el cual se encontraba en vía pública en aparente estado de ebriedad ocasionando disturbios labrándose actuaciones por infracción art. 74 y 72 Decreto Ley 8031/73. Recuperando su libertad al finalizar diligencias de rigor.- Interviene Juzgado de Paz local.-

OPERATIVOS DE TRÁNSITO

Durante el fin de semana, y como todos los fines de semana, está policía de seguridad comunal, diagramo y coordino operativos de tránsito dispuestos por la superioridad, con la colaboración de Guardia Urbana Municipal ( GUM ) y cuerpo de Inspectores de tránsito municipal, contando además con el Grupo de Apoyo departamental ( GAD) Bragado, realizando varios operativos en distintos puntos de esta ciudad.

En tal sentido además se coordinó con la Sub Secretaría de seguridad y área de Monitoreo Municipal, el seguimiento en tiempo real, del desplazamiento de hordas de ciclomotores que se movilizaban de forma coordinada infringiendo todo tipo de normativa, desalentando dicho ardid en las calles de nuestra ciudad, logrando un resultado altamente positivo, procediéndose al secuestro de ciclomotores varios los cuales infringían la ley nacional de tránsito 24.449.