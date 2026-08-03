Paro docente: En 9 de Julio alcanza a mas del 90% de las escuelas

Este lunes, miles de alumnos de toda la provincia de Buenos Aires debían volver a la escuela para retomar las clases después de las vacaciones de invierno. Sin embargo, un paro convocado por el gremio de docentes, Cetera de todo el país hace que los estudiantes no tengan actividad escolar en la gran mayoría de los colegios.

La medida de fuerza de este lunes fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y afecta a los niveles inicial, primaria y secundaria. Según informaron desde el gremio, el paro es para volver a reclamarle al gobierno nacional el Fondo de Incentivo Docente (FONID), más presupuesto para educación y un aumento salarial.

En 9 de Julio

En el distrito de 9 de Julio la Inspección Distrital de Educación informo que el alcance de la medida sindical tiene un importante alcance en el distrito donde en el turno mañana es del 96%, turno tarde, se prevé una adhesión del 95% y Vespertino, del 86% detallaron desde órgano eductivo de 9 de Julio.

Inspección en escuelas

A todo esto, el Ministerio de Capital Humano de la Nación informó que va a supervisar la jornada de hoy para garantizar que se respete la ley que declaró a la educación como servicio esencial. La cartera que conduce Sandra Pettovello anunció que va a hacer “una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.

Habrá que ver si esa iniciativa tiene impacto en el acatamiento o no. En la provincia de Buenos Aires los principales sindicatos de docentes (SUTEBA, UDOCBA, FEB, AMET y SADOP) se plegaron al paro por lo que es de esperar que no haya clases en la gran mayoría de las escuelas.