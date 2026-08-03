Nueve escuelas primarias del distrito de 9 de Julio recibieron mobiliario

El pasado viernes 31 de julio, y antes de la reanudación del ciclo lectivo por vacaciones de invierno, el Consejo Escolar realizó un acto de entrega de mobiliario a instituciones educativas de la comunidad.

El acto de entrega estuvo presidido por la presidente del Consejo Escolar de 9 de Julio, Valeria Maidana y se desarrollo en el SUM de la Escuela Técnica N° 1 «Otto Krause», al que además de consejeros escolares, acudieron directivos de establecimientos.

Dicho mobiliario está destinado a un total de nueve escuelas, alcanzando un total de 120 sillas y 60 mesas, buscando contribuir a una mejora en las condiciones de estudio para alumnos del distrito.

Las escuelas que recibieron mobiliario

La entrega de este mobiliario tuvo como destinatarios a la Escuela de Educación Secundaria N° 6 (Dudignac), la Escuela Primaria Nº 1, la Escuela Primaria Nº 2, la Escuela Primaria Nº 4, la Escuela Primaria Nº 29 (Mulcahy), la Escuela Primaria Nº 52, la Escuela Primaria Nº 15 (Dudignac), la Escuela Primaria Nº 13 (Quiroga), la Escuela Primaria Nº 5.

Conceptos del Consejo Escolar

Antes de proceder a la entrega, la presidente del Consejo Escolar, Valeria Maidana informó que la gestión se venía realizando desde hacía un tiempo, y se logro destrabar por gestiones de los consejeros, detallo, a lo que agrego, que es importante que todos aportemos más allá del color político, para las instituciones; y adelanto que seguirán realizando mayores gestiones.

Cerro diciendo que «todos los años, al principio de ciclo lectivo se hace un relevamiento. La demanda es mucha. A partir de ahí se hace por orden de prioridades las entregas en base al material que recibimos», explicóMaidana.