El Municipio convoca a una actualización del Registro de Proveedores

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Subsecretaría de Compras, informa a sus proveedores que se encuentra vigente el proceso de actualización anual de los legajos correspondientes al ejercicio 2026.

El requerimiento tiene carácter obligatorio únicamente para aquellos proveedores que aún no hayan realizado la actualización durante el presente año.

En caso de haber presentado la documentación correspondiente al período vigente, no será necesario efectuar una nueva presentación.

Los proveedores deberán completar la documentación respaldatoria de acuerdo con su condición fiscal y comercial:

Comercios (con local de venta al público, depósito o taller):

Habilitación municipal vigente.

Personas físicas:

Formulario 1 (adjunto).

Constancia de inscripción en ARCA.

Constancia de ARBA o Convenio Multilateral CM05 con acuse de recibo, según corresponda.

Formulario 35 certificado por entidad bancaria, únicamente en caso de solicitar modificación de la cuenta de pago.

Habilitación del Ministerio de Salud, si corresponde.

Personas jurídicas:

Formulario 1 (adjunto).

Estatuto social.

Última acta de designación de autoridades.

Constancia de inscripción en ARCA.

Constancia de ARBA o Convenio Multilateral CM05 con acuse de recibo, según corresponda.

Habilitación del Ministerio de Salud, si corresponde.

Profesionales:

Formulario 1 (adjunto).

Constancia de inscripción en ARCA.

Constancia de ARBA.

Formulario 35 certificado por entidad bancaria, únicamente en caso de solicitar modificación de la cuenta de pago.

Plazo de presentación

La documentación deberá ser presentada dentro de un plazo de 60 días corridos a partir de la recepción de la notificación, en la Oficina de Compras y Contrataciones, ubicada en calle Libertad 934.

Ante cualquier consulta, los proveedores podrán comunicarse con la Subsecretaría de Compras mediante los siguientes canales:

Correo electrónico: compras@9dejulio.gov.ar

Teléfono: 02317-610000 (interno 139)