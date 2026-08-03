Alimentos Seguros: Se realizara una capacitación en manipulación de carnes en Carnicerías del distrito

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección General de Bromatología, llevará adelante una nueva capacitación gratuita sobre Manipulación Segura de Alimentos destinada a carniceros y trabajadores del rubro alimenticio.

El curso será dictado por profesionales del Departamento IACTA del Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria (ISETA) y tiene como objetivo brindar herramientas y conocimientos fundamentales para garantizar prácticas adecuadas en la elaboración, conservación y comercialización de alimentos.

La propuesta corresponde al 2° Curso Presencial de Manipulación Segura de Alimentos y se desarrollará los días 11, 13, 18, 20 y 21 de agosto, en el horario de 13 a 16 horas.

La participación es libre y gratuita y requiere inscripción previa. Los interesados podrán registrarse completando el formulario correspondiente mediante el código QR disponible en la difusión oficial.

Desde la Dirección General de Bromatología se destacó la importancia de estas instancias de formación, que contribuyen a fortalecer la seguridad alimentaria y promover buenas prácticas dentro del sector comercial.