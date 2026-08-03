Trigo 26/27: El cultivo tiene un panorama favorable por la humedad en el suelo

La siembra de trigo 2026/27 alcanzó el 98,4% de las 6,5 millones de hectáreas proyectadas, según el último informe agrícola de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Las demoras se concentran principalmente en el sudeste de Buenos Aires, donde la elevada humedad ambiente y la saturación de los suelos dificultan el ingreso de la maquinaria y generan incertidumbre sobre la concreción de los planes de siembra.

La campaña entra en su tramo final de siembra con demoras en Buenos Aires, con buena oferta hídrica

El avance de la implantación se encuentra prácticamente en su etapa final, aunque el ritmo de trabajo continúa condicionado por las condiciones climáticas en el sur del área agrícola.

Más allá de las dificultades puntuales en el sur bonaerense, el panorama es favorable en el resto del área agrícola.

La buena disponibilidad de agua en el perfil de los suelos está acompañando el crecimiento y el desarrollo de los lotes ya implantados, favoreciendo una evolución temprana del cultivo.

Como resultado, el 99,7% del área en pie presenta una condición de cultivo entre normal y excelente, uno de los mejores registros para esta etapa de la campaña.

Los técnicos advierten que las condiciones de humedad persistente en el sudeste bonaerense mantienen abierta la incertidumbre respecto del cierre definitivo de la implantación.

En esa región se concentra una parte importante de la producción triguera nacional, por lo que la evolución del clima durante los próximos días será determinante para completar los últimos lotes pendientes.

Con 6,5 millones de hectáreas proyectadas, la campaña de trigo 2026/27 se aproxima al cierre de la siembra con un avance del 98,4% y un estado general del cultivo muy favorable. Sin embargo, el exceso de humedad en el sudeste bonaerense continúa siendo el principal factor que limita el final de las labores y condiciona las expectativas productivas en una de las zonas más relevantes para el cereal.