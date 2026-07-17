Trigo 26/27: el área se desarrolla con buenas condiciones y en zonas comenzó su macollaje

El nuevo informe del Panorama Agricola semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, indica que a la fecha, la siembra de trigo avanzó sobre el 92 % de las 6,5 MHa proyectadas para el ciclo 2026/27 con un progreso intersemanal de 4 puntos porcentuales. No obstante, sectores del centro y sur del área agrícola continúan demorados por falta de piso.

En cuanto al área implantada, la totalidad presenta condición normal a excelente, debido a que el 96 % del trigo se desarrolla sobre condiciones de humedad adecuada a óptimas. Respecto al desarrollo fenológico, el 56,2 % del área transita la etapa de expansión foliar, mientras que el 9,5 % ha iniciado el macollaje.

Los mayores avances se registran en el NOA, donde el 49 % de la superficie ya se encuentra macollando, y se observan los primeros lotes en encañazón.