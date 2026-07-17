138º Expo Rural Palermo: Limangus consagró a sus Grandes Campeones en el Concurso de Novillos

La raza Limangus tuvo una destacada participación en el Concurso de Novillos de la 138.° Exposición Rural de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, desarrollado en la Pista Central de La Rural de Palermo.

El certamen reunió 430 novillos de distintas razas y contó con la jura de Horacio Ávila, quien evaluó los ejemplares participantes durante una intensa jornada en la Pista Central.

En la raza Limangus, el Gran Campeón fue el corral 44, lote 47, del Establecimiento Don Alfredo, de la familia Bovetti, con un novillo de 505 kilos.

El Reservado Gran Campeón Limangus correspondió al corral 49, lote 48, del Establecimiento La Caledonia, de La Negra S.A., con un ejemplar de 517 kilos.

Los animales participantes permanecieron concentrados desde el miércoles 15 de julio en la Sociedad Rural de Cañuelas, donde se realizaron las tareas previas al concurso. La jura y la posterior venta de los novillos se llevaron a cabo este jueves en la Pista Central de La Rural.

La comercialización de los ejemplares estuvo a cargo de Sáenz Valiente, Bullrich y Cía., firma consignataria responsable de la venta del Concurso de Novillos.

La actividad continuará el viernes 17 de julio con la realización del Block Test en el frigorífico Frigolar, donde se evaluarán objetivamente parámetros como el rendimiento de res, el rendimiento de cortes y la calidad de carne, generando información de gran valor para productores, criadores e industria frigorífica.

La sobresaliente actuación de Limangus en este tradicional certamen vuelve a poner de manifiesto las virtudes de la raza para producir animales con excelente calidad carnicera, eficiencia productiva y destacados rendimientos, reafirmando su crecimiento y protagonismo dentro de la ganadería argentina.