138º Expo Rural Palermo: Con una jornada de formación para jóvenes y la mirada puesta en los desafíos del sector, la raza Romney Marsh abrió su participación en la muestra

En el marco de la primera jornada de la Exposición, alumnos de colegios secundarios y universitarios se formaron respecto a la raza ovina Romney Marsh, se pusieron el traje de jurado y fueron evaluados en la tradicional charla educativa que organiza la asociación.

Es un año especial para la raza, que atraviesa su 90° aniversario e hizo su ingreso a la Expo Rural 26 Edición YPF con el primer animal, el carnero Tim Payne. Este jueves, su vicepresidente y principal exponente, Carlos Solanet, dio clases a los jóvenes y repasó el presente que atraviesa Romney Marsh.

En la pista del Pabellón Ocre, estudiantes de la Escuela Agropecuaria Eustoquio Díaz Vélez (Rauch), de la Facultad de Ciencias Agrarias de Lomas de Zamora y de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA conocieron en detalle la conformación del animal, los requisitos de las pruebas técnicas y el objetivo de la raza inglesa, conocida por el doble propósito que le otorgan sus aptitudes carniceras y laneras.

«La idea es, más allá de mostrar la raza, que se familiaricen con el ovino. Hace ya varios años que lo hacemos y yo creo que es una buena gimnasia. Siempre alguno se prende», expresó Solanet.

Además de asistir a la clase que brindó el Ingeniero en Producción Agropecuaria, durante la actividad educativa los alumnos también oficiaron de jurados, puntuaron animales en pista y respondieron un examen teórico.

Raza

La Romney Marsh tiene una larga historia en el país y se concentra en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

Solanet —que hace 45 años es criador— destacó que son buenas productoras de lana y carne, prolíficas y rústicas, mansas y bien adaptadas a ambientes exigentes. Sin embargo, su evaluación actual es dual: «En cuanto a tipo y calidad de animales, estamos muy bien y hemos ido mejorando mucho con el pasar de los años. En cuanto a cantidad, lo cierto es que el número de animales ha bajado, lo mismo que ha pasado con toda la producción ovina a nivel general».

También resaltó las cualidades de la carne —»no tiene una cantidad excesiva de grasa, y guarda un muy buen sabor»—, a tono con las exigencias del mercado. «Hemos hecho experiencias de venderla troceada en supermercados y ha funcionado. Es un buen presente», concluyó.