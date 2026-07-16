Nicolás Pino: «Todos vamos a ser los brazos que van a traccionar a la Argentina»

Con la presencia del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el de La Rural S.A., Raúl Etchebehere; el jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Nación, Diego Santilli; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, quedó oficialmente abierta al público la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, Expo Rural 2026 Edición YPF.

También ocuparon el escenario principal dirigentes agropecuarios que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (Mesa de Enlace), Carlos Castagnani, (Confederaciones Rurales Argentinas); y Lucas Magnano, (Confederación Intercooperativa Agropecuaria). Estuvieron presentes, además, referentes del sector, autoridades de diversos organismos e instituciones y funcionarios provinciales.

Las primeras palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Etchebehere, quien destacó que el acto de corte de cintas se realiza «en el mismo portón desde hace 138 ediciones», lo que «habla de la vigencia en un país que tiene solamente 50 años más que la Sociedad Rural».

«Seguir estando y seguir dando muestra que lo que podemos hacer es importantísimo. La mayor riqueza que tiene nuestro país, mucho más allá de las riquezas naturales, es nuestra gente. Somos los argentinos», celebró el titular de La Rural S.A.

A su turno, Pino recordó que esta nueva edición de la Expo Rural genera «emoción» al ocurrir en el marco de los 160 años de la Sociedad Rural Argentina. «Es doble el sentimiento, esto es realmente muy importante», dijo.

A continuación, sostuvo: «El lema de este año es ‘El campo nos une’. Pero el campo nos une más allá de lo trascendental de esta Exposición, que ya es un hecho cultural en esta época del año, y que más de un millón de personas visita en estos 10 días. El campo nos une porque entendemos, desde la Sociedad Rural, este nuevo camino que está transitando Argentina es un camino virtuoso que va a ayudar a que esto se encamine por donde tiene que ir».

«Es complicado para un sector como el campo, que es el sector más competitivo y productivo de la Argentina, ser siempre el sector que tracciona. Veo acá a gente de otras actividades como la minería, la energía y la economía del conocimiento. Todos vamos a ser los brazos que van a traccionar a esta Argentina tan pujante y tan vigorosa», concluyó, en esa línea, el dirigente.

En representación del gobierno nacional, el jefe de gabinete, Diego Santili, remarcó el rol que tiene el sector agroindustrial en el país y su importancia: «Son los que saben lo que es competir, lo que es producir. Nosotros sabemos que merecen que se les saque la pata de la cabeza, y eso es lo que viene haciendo el Presidente desde el día uno que asumió».

En esta línea, y señalando el trabajo que viene realizando esa gestión, adelantó: «Este año vamos a terminar bajando dos puntos de derechos al trigo y la cebada. Vamos a cerrar con una presión fiscal sobre el PBI de 26,7%. Estamos en el camino correcto y estamos convencidos de que Argentina se ha puesto en marcha».

La lista de oradores cerró con las palabras de Jorge Macri, que reconoció que la Expo Rural «es probablemente la reunión más federal que tiene la Argentina», al reunir a «productores de cada rincón del país», y señaló que «la dicotomía entre campo y ciudad es falsa» porque «el 70% de las empresas de agroindustria tienen sede en la ciudad de Buenos Aires».

A modo de cierre, ponderó la generación de conocimiento dentro del sector: «El campo produce y necesita conocimiento de manera permanente. Lo digo siempre: el primer gran emprendimiento transformador del conocimiento que tuvo fueron los grupos CREA. Esa voluntad de compartir conocimiento, de entender que alambrado por medio no había un enemigo, sino alguien que sabía que compartiendo ese conocimiento podíamos conquistar el mundo».