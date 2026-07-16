Dolor en el Voleibol provincial: Falleció Anita, la joven voleibolista necochense accidentada en la Ruta 88

La joven necochense Ana Peralta Rondanina, jugadora de vóley del club Once Unidos de Mar del Plata, falleció en las primeras horas de este jueves en la ciudad balnearia, a consecuencia de las graves heridas que sufrió el domingo pasado tras quedar involucrada en un accidente en la Ruta Provincial 88.

Esa noche, la joven volvía a Necochea en un remis compartido luego de jugar en Mar del Plata. El auto, un Fiat Siena, era conducido por Santiago Irigoyen, de 58 años, quien falleció a consecuencia del impacto con un camión frigorífico en el kilómetro 55 de la ruta 88.

Además de Ana, en el automóvil venían como pasajeras otra menor de edad y una mujer, identificada como Ana Beatriz Delménico, de 68 años.

Traumatismos graves La adolescente de 15 años había ingresado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) en grave estado, con un traumatismo de cráneo y neumotórax, con pronóstico reservado. Las otras pasajeras tuvieron heridas leves y el conductor del camión resultó ileso.