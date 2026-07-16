Dos hombres quedaron aprehendidos por un hecho de amenazas y robo
Este martes 14 y miércoles 15 se procedió por parte de las fuerzas policiales a concretar dos allanamientos en nuestra ciudad por un hecho de amenazas, lesiones y robos que se había denunciado en el mes de enero del corriente año.
Conforme informaron desde la Sub DDI Bragado, quien junto al Grupo Operativo 9 de Julio, el día martes de la presente semana, procedieron a dar cumplimento a una judicial en esta localidad, donde se llevaron a cabo dos (2) allanamientos, en relación a hecho antes mencionado y que se tramita ante la UFI Nro. 04, Dpto. Judicial Mercedes, arrojando resultado positivo en uno de sus objetivos, procediéndose a la detención de un masculino mayor imputado, en autos, quedando a disposición de la justicia.
Por su parte este día miércoles el Grupo Operativo 9 de Julio en pleno desarrollo del festejo posterior al partido de Argentina/Inglaterra, es que se procedió a concretar la detención del segundo masculino imputado de autos, poniendo al mismo a disposición de la justicia.
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