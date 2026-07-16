Decisión: Cada vez mas colegios secundarios toman medidas restrictivas para el uso del celular

Luego de la entrada en vigencia de la ley que limita el uso de celulares en las aulas para los alumnos primarios, en la Provincia de Buenos Aires se extiende la modalidad de restricción de estos dispositivos en establecimientos secundarios.

Según un relevamiento realizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privados de Argentina (AIEPA) ya hay 154 centros de enseñanza media de gestión privada que implementaron limitaciones o directamente prohibiciones en el nivel medio, técnico o agrario.

Este año, en Buenos Aires entró en vigencia la ley que establece que los alumnos de nivel primario, tanto de instituciones públicas como privadas, no pueden utilizar pantallas durante su permanencia en los establecimientos educativos, salvo que su uso sea requerido por el personal docente. Había sido aprobada en el Senado bonaerense a principios del año pasado y luego se sancionó en Diputados. La Dirección General de Educación y Cultura dispuso un plazo de varios meses antes de iniciar la aplicación concreta.

Este paso ocurrió con el inicio del ciclo lectivo 2026.

AIEPA realizó un relevamiento en los más de 1.500 centros educativos de gestión privada que tienen en su oferta educativa el nivel secundario. Y determinó que “por decisión institucional” en 154 se dispusieron diversas modalidades de restricción. La mayoría establece limitación o directamente la “prohibición del uso del dispositivo en el aula”.

El informe abarca centros de enseñanza de todas los municipios y provincias. En otras jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Salta ya rigen legislaciones similares. Pero el sondeo que realizó AIEPA también incorporó casos de colegios que acotan la utilización de aparatos celulares para alumnos en Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy y Mendoza.

“Es una problemática que vemos día a día en nuestras escuelas: chicos que llegan con el celular como una extensión de su mano, con dificultades para sostener la atención o el diálogo cara a cara. No hay una única solución, pero sí un consenso: el tema no puede ser ignorado”, dijo el secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita.

En el estudio que hizo la institución entre sus asociados, se advierten diferentes formas de abordar la situación.

Algunas modalidades que quedaron reflejadas en el informe elaborado por AIEPA: “En primario los chicos no llevan celulares (y se invita a las familias a que no tengan celulares los chicos tampoco en sus casa).

En secundario, si los llevan los dejan en sus lockers y no lo usan hasta retirarse” (Colegio Arandu, de La Plata).

“Ciclo básico no lo puede traer al colegio. Ciclo superior si lo trae, debe permanecer siempre dentro de la mochila” (Colegio Haras del Sur, La Plata)

“Debe permanecer en mochila todo el tiempo y solo se permite su uso si el / la docente lo requiere como recurso pedagógico” (Colegio Jacarandá. De Lanús)

“Los celulares pueden ser utilizados para realizar alguna actividad pedagógica, previo aviso al equipo directivo y siempre bajo la supervisión del docente. Al finalizar la actividad debe ser apagado y guardado en los espacios destinados para los celulares”. (Instituto Avellaneda, de Avellaneda.

“Advertimos que sin una regulación adecuada, los alumnos pierden el foco en el proceso educativo”, sostuvo Zurita. Además explicó que desde AIEPA se realizan actividades de capacitación y de actualización pedagógica para instituciones que lo requieran.

Otras decisiones que adoptaron Colegios de la Provincia de Buenos Aires establecen:

“Los alumnos al ingresar al salón deben dejar los celulares guardados en una caja con divisorios al costado del docente. Pueden disponer del mismo al tocar el timbre del recreo” (Instituto La Paz, La Matanza).

Exclusivamente para uso pedagógico (Investigaciones, simuladores, calculadora), de lo contrario dentro de las mochilas «No sé puede utilizar durante la hora da escolar salvo excepciones por indicación del profesional de la salud (Instituto Modelo Nueva Argentina La Matanza).

Sólo se permite utilizar para billeteras virtuales en recreos y horarios de almuerzo en la zona del bufete.Con autorización previa de la dirección cuando sea solicitado para actividades pedagógica eventuales, siempre y cuando sea fundamentado por el proyecto educativo. (Instituto Parroquial San Justo, La Matanza) «.

«En nivel primario (Diegep 2383) no está permitido el uso del celular durante toda la jornada escolar. En el nivel secundario (Diege 6969) sólo se permite el uso de celular durante el recreo.(Instituto Privado América Latina, La Matanza)»